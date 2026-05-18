BW Lohne holt Offensivtalent aus Meppen

– Foto: BW Lohne

Der BW Lohne treibt seine Planungen für die kommende Saison weiter voran und hat sich die Dienste von Matteo Kolhoff gesichert. Der 18-jährige Offensivspieler wechselt aus der U19 des SV Meppen nach Lohne.

Kolhoff stammt aus Langförden und gilt als flexibel einsetzbarer Offensivspieler. Zuletzt sammelte er zahlreiche Einsätze in der DFB-Nachwuchsliga für die Meppener U19, zuvor spielte er im Nachwuchs des JFV Cloppenburg.

Für den Youngster ist der Wechsel nach Lohne ein bewusster Schritt: „Blau Weiss Lohne ist ein ambitionierter Verein in meiner Heimatregion“, sagt Kolhoff. Besonders die Gespräche mit den Verantwortlichen hätten ihn überzeugt: „Die Gespräche waren von Anfang an sehr positiv und ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung und darauf, mich im Herrenbereich weiterzuentwickeln.“