BW Lohne holt Offensivtalent aus Meppen

Der BW Lohne treibt seine Planungen für die kommende Saison weiter voran und hat sich die Dienste von Matteo Kolhoff gesichert. Der 18-jährige Offensivspieler wechselt aus der U19 des SV Meppen nach Lohne.
Kolhoff stammt aus Langförden und gilt als flexibel einsetzbarer Offensivspieler. Zuletzt sammelte er zahlreiche Einsätze in der DFB-Nachwuchsliga für die Meppener U19, zuvor spielte er im Nachwuchs des JFV Cloppenburg.
Für den Youngster ist der Wechsel nach Lohne ein bewusster Schritt: „Blau Weiss Lohne ist ein ambitionierter Verein in meiner Heimatregion“, sagt Kolhoff. Besonders die Gespräche mit den Verantwortlichen hätten ihn überzeugt: „Die Gespräche waren von Anfang an sehr positiv und ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung und darauf, mich im Herrenbereich weiterzuentwickeln.“
Sportlicher Leiter Luca Scheibel beschreibt den Neuzugang als Spieler mit viel Perspektive: „Matteo ist ein technisch starker und sehr lernwilliger Spieler mit viel Potenzial.“ Der Verein habe den Offensivakteur bereits längere Zeit beobachtet. „Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt machen wird“, so Scheibel.