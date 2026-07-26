BW Lohne gewinnt Pokalkrimi im Elfmeterschießen

– Foto: Lennart Blömer

Der TuS Blau Weiss Lohne hat sich in einer dramatischen Pokalpartie beim FC Verden 04 den Einzug in die nächste Runde gesichert. Nach einem 2:2 in der regulären Spielzeit behielten die Blau-Weißen im Elfmeterschießen die besseren Nerven und setzten sich mit 6:5 durch.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen bereits in der dritten Minute durch J. Röpe in Führung. BW Lohne bot sich wenig später die große Chance auf den schnellen Ausgleich, doch Rilind Neziri scheiterte in der 17. Minute mit einem Foulelfmeter. Die Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten: N. Thoben traf in der 24. Minute zum verdienten 1:1 und stellte den Gleichstand wieder her.

Nach dem Seitenwechsel drehte BW Lohne die Begegnung. T. Tönnies brachte die Gäste in der 72. Minute erstmals in Führung und lange sah es danach aus, als würde dieser Treffer zum Sieg reichen. Doch in der Nachspielzeit schlug Verden noch einmal zurück: B. Kamkaing Kamole erzielte in der dritten Minute der Nachspielzeit das 2:2 und rettete seine Mannschaft ins Elfmeterschießen.