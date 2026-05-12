BW Lohne feiert Kantersieg gegen Harderberg

Von der ersten Minute an bestimmte BW Lohne das Geschehen und ließ dem SV Harderberg kaum Räume zur Entfaltung. Während Lohne eine geschlossene Mannschaftsleistung zeigte, sprach Harderbergs Trainer von einem „blutleeren Auftritt“.

BW Lohne hat in der Frauen-Landesliga Weser-Ems ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und den SV Harderberg mit 6:0 besiegt. Die Gastgeberinnen überzeugten dabei mit aggressivem Pressing, hoher Zweikampfintensität und konsequentem Offensivspiel.

„Das war heute unsere beste Saisonleistung“, sagte Trainer Thomas Bokern nach dem Spiel. „Wir waren von der ersten Minute an präsent, zweikampfstark und haben Harderberg kaum Luft zum Atmen gelassen.“

Bereits in der dritten Minute geriet der SV Harderberg durch ein Eigentor von Alicia Köhne in Rückstand. Lohne blieb danach spielbestimmend und erhöhte durch Marie Holzenkamp in der 27. Minute auf 2:0. Bokern zeigte sich vor allem mit dem Auftreten seiner Mannschaft zufrieden: „Die Damen haben fast jeden zweiten Ball gewonnen und mit tollen Kombinationen immer wieder gefährlich nach vorne gespielt.“

Harderbergs Trainer Patric Hagedorn räumte die Überlegenheit des Gegners offen ein. „Ich würde sagen, das Spiel gegen Lohne war in der Höhe nicht unverdient, das muss man so ehrlich sagen“, erklärte er. Vor allem die Anfangsphase bereitete seiner Mannschaft Probleme: „Es war ein blutleerer Auftritt von uns, wo wir in der ersten Halbzeit sehr schwer reingekommen sind und das Tempo nicht direkt mitgehen konnten.“

Zwar kam Harderberg im Laufe der ersten Hälfte etwas besser ins Spiel und erspielte sich einzelne Chancen, doch Lohne blieb die klar gefährlichere Mannschaft. Nach der Pause sorgten Jasmin Lenkering (54.), Emma Kühling (59.), erneut Holzenkamp (64.) und Leni Tegenkamp (77.) für den deutlichen Endstand.

Hagedorn sah den Unterschied vor allem im hohen Tempo der Gastgeberinnen: „Wir wussten natürlich, dass Lohne schnell rein starten will, haben es aber in den Köpfen und auch mit den Füßen nicht geschafft, das Tempo mitzugehen.“ Besonders das schnelle Umschaltspiel und die langen Bälle der Gastgeberinnen hätten seine Mannschaft immer wieder vor Probleme gestellt.

Hinzu kamen personelle Sorgen aufseiten der Gäste. „Dann ist es im Endeffekt eine Kombination aus individuellen Fehlern und Spielerinnen, die verletzt raus mussten“, sagte Hagedorn. Gleichzeitig wollte er die Niederlage jedoch nicht überbewerten: „Das ist jetzt ein Spiel aus vier. Die Siegesserie ist vorbei, gut ist so. Aber der Blick muss ganz klar Richtung Saisonende gehen.“

Während Harderberg den Fokus auf die verbleibenden Spiele richtet, überwog bei Lohne die Zufriedenheit über einen rundum gelungenen Auftritt. „Besonders stolz bin ich auf die geschlossene Mannschaftsleistung – jede Spielerin hat ihren Teil zu diesem klaren und absolut verdienten Sieg beigetragen“, sagte Bokern.