BW Lohne empfängt Tabellenführer Ems Jemgum: Mutige Heimaufgabe

Am Sonntag trifft BW Lohne in der Landesliga Weser Ems auf Spitzenreiter SV Ems Jemgum. Trainer Carsten Mirbach zeigt sich optimistisch und hofft, dem Favoriten Paroli bieten zu können.

Für BW Lohne steht am Sonntag eine besonders schwere Aufgabe an: Der Tabellenelfte empfängt den Spitzenreiter SV Ems Jemgum. Während Jemgum mit zehn Punkten aus vier Spielen noch ungeschlagen ist und ein beeindruckendes Torverhältnis von 11:0 vorweisen kann, wartet Lohne nach drei Partien noch auf den ersten Saisonsieg.

Trainer Carsten Mirbach zeigt sich dennoch kämpferisch und glaubt an die Chance seines Teams: „So, jetzt kommt der Tabellenführer zu uns und wir wollen etwas Zählbares mitnehmen. Nach einer guten Trainingswoche sind wir gerüstet für unser Heimspiel.“

Die Gastgeberinnen müssen ihre Defensive stabilisieren und gleichzeitig mutig nach vorne spielen, um den Favoriten aus Jemgum in Bedrängnis zu bringen. Jemgum hingegen wird versuchen, seine makellose Bilanz auszubauen und seine Dominanz in der Liga weiter zu unterstreichen.