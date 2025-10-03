BW Lohne empfängt Concordia Emsbüren – Spannung im Weser-Ems-Duell

Am Sonntag kommt es in der Frauen-Landesliga Weser-Ems zum Duell zwischen BW Lohne und dem SV Concordia Emsbüren. Während Lohne Selbstvertrauen aus dem Pokal schöpft, sieht Concordia sich trotz Favoritenrolle gefordert.

In der Frauen-Landesliga Weser-Ems steht am kommenden Sonntag ein spannendes Aufeinandertreffen an: BW Lohne empfängt den SV Concordia Emsbüren. Für die Gastgeberinnen war die vergangene Woche ein Selbstbewusstseins-Booster. Co-Trainer Carsten Mirbach berichtete: „Also, wir hatten ja gestern Bezirkspokal, zweite Runde gegen SG Damme/Lembruch. In Damme/Lembruch haben wir mit 9:1 gewonnen. Wir waren gerade mal 13 Spielerinnen, aber sie haben es sehr, sehr gut umgesetzt, die 13 Spielerinnen. Das Ergebnis spricht ja für sich. Wir haben uns sehr viel Selbstvertrauen dazu geholt für das Spiel am Sonntag gegen Concordia Emsbüren, wo ein sehr starker Gegner zu uns kommt, aber wir sind auch gut gerüstet für das Spiel und werden alles dafür tun, dass die drei Punkte in Lohne bleiben.“

Concordia Emsbüren reist als Favorit an, ist sich der Aufgabe aber bewusst. Trainer Marcel Gebhardt betonte: „Mit Lohne kommt jetzt ein Gegner, der in der vergangenen Saison um den Aufstieg gespielt hat. In dieser Saison haben sie noch richtig in die Spur gefunden. Die Tabelle sagt aus, dass wir als Favorit in dieses Spiel gehen, aber Lohne ist eine sehr gute Mannschaft. Wir müssen von Beginn an hellwach sein und alles in die Waagschale werfen, um in Lohne zu bestehen. Die Trainingswoche ist sehr gut verlaufen, wir werden alles geben, um die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.“

Lohne rangiert derzeit mit fünf Punkten auf dem neunten Tabellenplatz und benötigt dringend Punkte, um sich vom unteren Mittelfeld zu lösen. Emsbüren hingegen steht mit 15 Zählern auf Rang drei und will den Abstand zu den Spitzenplätzen verteidigen.