BW Lohne bindet drei U19-Talente

Bei BW Lohne wurden die nächsten Weichen für die Zukunft gestellt. Die drei U-19-Spieler Mats Günther, Mats Wegner und Niklas Vocks haben ihre Verträge unterschrieben und gehören ab der kommenden Spielzeit fest zum Kader des Regionalligisten.

Sportlicher Leiter Luca Scheibel betont den Stellenwert der internen Nachwuchsarbeit. „Die Entwicklung und Förderung junger Talente aus den eigenen Reihen hat bei BW Lohne einen sehr hohen Stellenwert. Mats, Mats und Niklas haben sich ihre Chance durch harte Arbeit verdient und stehen beispielhaft für unseren Weg, jungen Spielern Perspektiven im Herrenbereich zu bieten.“

Mit der verbindlichen Einbindung des Trios setzt BW Lohne seinen Kurs fort, talentierten Nachwuchskräften früh Vertrauen auszusprechen und ihnen klare Entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen. Die Blau-Weißen freuen sich auf die kommenden Schritte der drei Spieler im Regionalliga-Team.