BW Lindenau siegt mit 5:4, eine Spielabsage, Niederlehme gewinnt knapp

FC Sängerstadt Finsterwalde – SV Askania Schipkau 0:5

Die 150 Zuschauer sah einen souveränen Auftritt der Gäste aus Schipkau. Bereits in der Anfangsphase markierte Tommi Lee Nolte (9.) die Führung. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff erhöhte Pavel Cermak (45.) auf 0:2. Auch nach dem Seitenwechsel fand die Sängerstadt kein Mittel gegen die Askania-Offensive. Richard Stirz (56.) und erneut Tommi Lee Nolte (72.) bauten den Vorsprung weiter aus, ehe Pavel Cermak (90.) per Foulelfmeter den Schlusspunkt unter die einseitige Partie setzte.

SV 1885 Golßen – SSV Alemannia Altdöbern 3:2

In Golßen sahen die 90 Zuschauer ein Spiel, das am Ende noch einmal richtig spannend wurde. Die Hausherren schienen nach den Treffern von Sven Wolf (45., 58.) und Markus Müller (51.) bereits sicher auf der Siegerstraße zu sein. Doch Altdöbern gab sich nicht auf und kam in der Schlussphase durch zwei verwandelte Foulelfmeter von Nick Ullrich (86., 90.) noch einmal gefährlich nahe heran. Golßen rettete den knappen Vorsprung jedoch über die verbleibende Nachspielzeit und behielt die drei Punkte im Spreewald-Umfeld.