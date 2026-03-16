BW Lindenau siegt mit 5:4, eine Spielabsage, Niederlehme gewinnt knapp

In der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
Vor 83 Zuschauern demonstrierte die SpVgg Finsterwalde eine enorme Effektivität vor dem gegnerischen Tor. Die Gäste übernahmen früh die Kontrolle und gingen durch Lorenz Guse (24.) in Führung. Noch vor dem Seitenwechsel erhöhte Tom Plewka (34.) den Spielstand. Im zweiten Durchgang blieb Finsterwalde spielbestimmend: Erneut war es Lorenz Guse (65.), der den Vorsprung ausbaute. In der Schlussphase schraubten Bastian Markus (81.) und Bilal Ibragimov (82.) das Ergebnis mit einem Doppelschlag in die Höhe und besiegelten den deutlichen Auswärtserfolg.
In Ortrand sahen die 65 Zuschauer eine Begegnung, die erst in der Schlussphase ihre endgültige Wendung nahm. Die Heimelf startete gut und ging durch Denny Dörschel (21.) in Front, doch die Antwort der Gäste folgte prompt durch Jonas Breschke (25.). Nach einer ausgeglichenen Phase schwächte sich Ortrand selbst, als Jens Engelmann (78.) die Rote Karte sah. In Unterzahl geriet die Eintracht unter Druck, was Robert Köppchen (86.) kurz vor dem Abpfiff zum Siegtreffer für Schönwalde nutzte.
Die 150 Zuschauer sah einen souveränen Auftritt der Gäste aus Schipkau. Bereits in der Anfangsphase markierte Tommi Lee Nolte (9.) die Führung. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff erhöhte Pavel Cermak (45.) auf 0:2. Auch nach dem Seitenwechsel fand die Sängerstadt kein Mittel gegen die Askania-Offensive. Richard Stirz (56.) und erneut Tommi Lee Nolte (72.) bauten den Vorsprung weiter aus, ehe Pavel Cermak (90.) per Foulelfmeter den Schlusspunkt unter die einseitige Partie setzte.
In Golßen sahen die 90 Zuschauer ein Spiel, das am Ende noch einmal richtig spannend wurde. Die Hausherren schienen nach den Treffern von Sven Wolf (45., 58.) und Markus Müller (51.) bereits sicher auf der Siegerstraße zu sein. Doch Altdöbern gab sich nicht auf und kam in der Schlussphase durch zwei verwandelte Foulelfmeter von Nick Ullrich (86., 90.) noch einmal gefährlich nahe heran. Golßen rettete den knappen Vorsprung jedoch über die verbleibende Nachspielzeit und behielt die drei Punkte im Spreewald-Umfeld.
Diese Partie fand am Wochenende nicht statt. Da die Gäste vom SV Grün-Weiß Annahütte nicht zum Spiel angetreten sind, wird die Begegnung mit 2:0 Toren und drei Punkten für die TSG Lübbenau 63 gewertet.
Ein wahres Torfestival mit dramatischer Endphase erlebten die 75 Zuschauer in Lindenau. Die Heimelf legte furios los: Lukas Benes (2.), Justin Gewiss (31.) und Etienne Pfeiffer (40., 50.) sorgten für eine scheinbar uneinholbare Führung, wobei Pfeiffer in der 40. Minute zunächst mit einem Foulelfmeter scheiterte, aber dennoch erfolgreich war. Nachdem Lukas Benes (81.) zum 5:1 traf, schien die Partie entschieden. Doch Falkenberg startete eine furiose Aufholjagd. John Heyde (33.), Carl Konstantin Wille (82.) und Max Rieger (90.+1, 90.+4) brachten die Lok noch einmal auf 5:4 heran. Am Ende reichte die Zeit für die Gäste nicht mehr aus, um den kompletten Rückstand noch auszugleichen.
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