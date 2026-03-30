 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

BW Lindenau in Torlaune, SG Niederlehme siegt nach 0:3 noch mit 6:3

Was war in der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga los?

von red · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Roy Fischer

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Dahme/Fläming-Liga
Südbrandenburgliga
Lübben II
SV Ortrand
Niederlehme

In der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Südbrandenburgliga

SV 1885 Golßen – SV Wacker 21 Schönwalde 2:3

In Golßen erlebten die 144 Zuschauer ein Spiel, das man wohl so schnell nicht vergisst. Die Hausherren schienen die Partie nach einem Blitz-Doppelschlag durch Franz Metczorat in der 25. Minute und Niklas Teschner in der 27. Minute bereits frühzeitig im Griff zu haben. Mit einer komfortablen 2:0-Führung ging es in die Kabinen, doch nach dem Seitenwechsel schlug die Stunde von Robert Köppchen. Der Schönwalder Stürmer startete eine hochemotionale Ein-Mann-Show: Zunächst erzielte Robert Köppchen in der 56. Minute den Anschlusstreffer, bevor er in der 86. Minute zum 2:2-Ausgleich einnetzte. Als sich alle bereits mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, bekamen die Gäste einen Strafstoß zugesprochen. Robert Köppchen behielt in der 88. Minute die Nerven, verwandelte den Foulelfmeter zum 2:3-Endstand und machte damit seinen Hattrick sowie den unwahrscheinlichen Auswärtssieg perfekt.

TSG Lübbenau 63 – SSV Alemannia Altdöbern 3:1

Vor 249 Zuschauern lieferte die TSG Lübbenau eine konzentrierte Vorstellung ab. Die Hausherren erwischten einen Start nach Maß, als Leonard Wenske bereits in der 9. Minute zur Führung traf. Altdöbern wehrte sich jedoch tapfer und belohnte sich im zweiten Durchgang mit dem Ausgleich durch Florian Franke in der 66. Minute. Die Schlussphase gehörte dann aber wieder der TSG: Ricardo Kindler brachte die Lübbenauer in der 79. Minute erneut in Front. Den Schlusspunkt unter die intensive Begegnung setzte Gino Karstädt in der Nachspielzeit (90.+2), als er einen Foulelfmeter zum 3:1-Endstand sicher verwandelte und damit die drei Punkte im Spreewald behielt.

SV Germania 1910 Ruhland – SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld 0:2

In einer eher defensiv geprägten Partie vor 62 Zuschauern bewies der SV Blau-Weiß Lichterfeld die nötige Abgeklärtheit. Der Bann wurde in der 19. Minute gebrochen, als Cornel Fritzsch einen Handelfmeter sicher zum 0:1 für die Gäste verwandelte. Ruhland bemühte sich in der Folge um den Ausgleich, doch der nächste Nackenschlag folgte unmittelbar nach dem Wiederanpfiff: Paul-Oliver Niemann erhöhte in der 47. Minute auf 0:2. Lichterfeld verteidigte diesen Vorsprung hochemotional und diszipliniert bis zum Schlusspfiff, sodass die Germania am Ende ohne Punkte dastand.

SV Eintracht Ortrand – SV Blau-Weiß Lindenau 1:6

Dramatik pur herrschte in Ortrand vor 203 Zuschauern, wo die Gäste aus Lindenau ein wahres Offensivfeuerwerk abbrannten. Dabei begann es für Lindenau denkbar unglücklich, als Lukas Benes bereits in der 6. Minute mit einem Foulelfmeter am glänzend reagierenden Torwart Franz Klaschka scheiterte. Ortrand nutzte den Schwung und ging durch Luis Wilder in der 34. Minute mit 1:0 in Führung. Nach der Pause wurde es jedoch die große Gala von Justin Gewiss: Er drehte die Partie fast im Alleingang mit zwei verwandelten Foulelfmetern in der 51. und 64. Minute. Doch damit nicht genug: Justin Gewiss schraubte das Ergebnis mit zwei weiteren Treffern in der 76. und 82. Minute auf 1:4 hoch. In der Schlussphase machten Jakub Uhlir in der 87. Minute und Valentin Neißer in der Nachspielzeit (90.+2) das halbe Dutzend voll und besiegelten den deutlichen 1:6-Auswärtserfolg.

FC Sängerstadt Finsterwalde – ESV Lok Falkenberg 4:0

In Finsterwalde gab es für die Gäste aus Falkenberg nichts zu holen. Vor 120 Zuschauern kontrollierte der FC Sängerstadt das Geschehen von Beginn an. Kurz vor der Pause stellte ein Doppelschlag die Weichen auf Heimsieg: Erst traf Justin Schumann in der 38. Minute, bevor Pedro-Philip Stefan in der 43. Minute auf 2:0 erhöhte. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel war es erneut Pedro-Philip Stefan, der in der 49. Minute seinen Doppelpack schnürte und für die Vorentscheidung sorgte. Den Schlusspunkt setzte Bodo Bönigk in der 86. Minute, der zum hochemotionalen 4:0-Endstand einnetzte und die Dominanz der Sängerstädter unterstrich.

SV Grün-Weiß Annahütte – SpVgg Finsterwalde 1:3

Die Spielvereinigung Finsterwalde entführte vor 117 Zuschauern drei Punkte aus Annahütte. Die Gäste agierten in der Anfangsphase äußerst effizient und führten durch Treffer von David Schmidt in der 12. Minute und Jens Rösler in der 25. Minute schnell mit 0:2. Annahütte bewies jedoch Moral und kam durch Tom Thiele in der 34. Minute zum Anschlusstreffer, was die Partie wieder spannend machte. Es entwickelte sich ein hochemotionaler Schlagabtausch, bei dem die Entscheidung erst in der letzten Minute fiel: Bilal Ibragimov markierte in der 90. Minute das 1:3 und machte damit alles klar für die Gäste.

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Dahme/Fläming-Liga

Ruhlsdorfer BC 1923 – SG Wacker Motzen 2:5

In Ruhlsdorf erlebten die 35 Zuschauer eine abwechslungsreiche Partie, in der die Gäste aus Motzen am Ende den längeren Atem bewiesen. Der Torreigen startete in der 15. Minute durch Felix Esther, der die SG Wacker in Führung brachte, doch die Antwort der Hausherren folgte hochemotional und prompt: Angelino-Filipo Nowara glich nur zwei Minuten später in der 17. Minute aus. Motzen ging durch Dominik-Jason Harsdorf in der 25. Minute erneut in Front, doch nach dem Seitenwechsel war es wieder Angelino-Filipo Nowara, der in der 59. Minute seinen Doppelpack schnürte und zum 2:2 ausglich. In der Schlussphase drehten die Gäste dann richtig auf. Michael Velte erzielte in der 71. Minute den wichtigen Führungstreffer zum 2:3, bevor Luca Schulz mit zwei späten Toren in der 87. und 90. Minute den Sack endgültig zumachte und den 2:5-Endstand besiegelte.

Heideseer Sportverein – SV Teupitz/Groß Köris 3:0

Der Heideseer Sportverein präsentierte sich vor 49 Zuschauern in glänzender Verfassung und ließ dem SV Teupitz/Groß Köris keine Chance. Den Grundstein für den Heimsieg legte Florian Vom Hövel, der in der 21. Minute zum 1:0 traf. Die Gäste bemühten sich zwar um den Anschluss, fanden aber kein Mittel gegen die stabil stehende Abwehr der Heideseer. Im zweiten Durchgang sorgte Anton Richter in der 61. Minute für die Vorentscheidung, als er auf 2:0 erhöhte. Den Schlusspunkt unter eine souveräne Vorstellung setzte schließlich Mike Gaedicke in der 76. Minute mit dem Treffer zum 3:0-Endstand.

SV Rangsdorf 28 – RSV Waltersdorf 1909 1:0

In einer von taktischer Disziplin geprägten Begegnung sahen die 78 Zuschauer in Rangsdorf ein klassisches Geduldsspiel. Beide Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken im Mittelfeld, sodass hochkarätige Torchancen Mangelware blieben. Der entscheidende Moment der Partie ereignete sich in der 55. Minute: Rene Ohmenzetter stand goldrichtig und erzielte das hochemotionale 1:0 für den SV Rangsdorf 28. Waltersdorf warf in der Schlussphase zwar noch einmal alles nach vorne, konnte den Abwehrriegel der Hausherren jedoch nicht mehr knacken, wodurch die Punkte in Rangsdorf blieben.

SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II 1:2

Ein echtes Drama in der Schlussphase bekamen die 84 Zuschauer bei Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen geboten. Zunächst sah alles nach einem Heimsieg aus, nachdem Dominik Engelage bereits in der 8. Minute für die frühe Führung der Hausherren gesorgt hatte. Deutsch Wusterhausen verteidigte diesen Vorsprung leidenschaftlich bis tief in die zweite Halbzeit. Doch die Reserve der Preußen bewies einen langen Atem: Dustin Kögler gelang in der 80. Minute der späte Ausgleich zum 1:1. Damit nicht genug – in der 89. Minute schlug Jonas Haug eiskalt zu und drehte die Partie komplett zum 1:2-Auswärtssieg für Blankenfelde-Mahlow.

SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II – SV Siethen 1977 1:2

Der SV Siethen entführte vor 67 Zuschauern drei wertvolle Punkte vom Miersdorfer Ersatzplatz. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Florian Kase in der 17. Minute mit 0:1 in Führung. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel erhöhte Mario Biedermann in der 49. Minute auf 0:2 und schien die Weichen früh auf Sieg zu stellen. Die Eintracht-Reserve gab sich jedoch nicht auf und kam durch Sinisa Kresovic in der 64. Minute zum hochemotionalen Anschlusstreffer. Trotz einer druckvollen Schlussphase der Hausherren rettete Siethen den knappen 1:2-Vorsprung über die Zeit.

Ludwigsfelder FC II – SG Aufbau Halbe 5:0

Eine einseitige Angelegenheit war das Duell in Ludwigsfelde, wo die Oberliga-Reserve vor 52 Zuschauern gegen Aufbau Halbe dominierte. Linus Thiedemann eröffnete den Reigen in der 18. Minute mit dem 1:0, bevor Shpetim Shehu praktisch mit dem Pausenpfiff in der 45. Minute auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel ließen die Hausherren nicht locker: Leon Barna traf in der 54. Minute zum 3:0 und Hamza Hijazi legte in der 58. Minute das 4:0 nach. Den bitteren Schlusspunkt für die Gäste markierte Lukas Knauthe mit einem unglücklichen Eigentor in der 85. Minute zum 5:0-Endstand.

SV Zernsdorf – SG Großziethen II 3:1

In Zernsdorf avancierte Jonas Hildebrandt zum Mann des Tages vor 97 Zuschauern. Er brachte den SV Zernsdorf bereits in der 7. Minute in Führung und legte im zweiten Durchgang in der 55. Minute hochemotional mit dem 2:0 nach. Großziethen schöpfte noch einmal Hoffnung, als Felix Hoevel in der 69. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte. Die Freude der Gäste währte jedoch nur kurz, denn Mariusz Dymidow stellte bereits in der 75. Minute den alten Abstand wieder her und besiegelte mit seinem Tor den 3:1-Heimerfolg.

SG Niederlehme 1912 – SV Blau-Weiß Dahlewitz II 6:3

Was für eine Achterbahnfahrt der Gefühle sahen die 77 Zuschauer in Niederlehme! Die Gäste aus Dahlewitz schienen nach gut einer halben Stunde wie der sichere Sieger, als Florian Strobach in der 8. Minute, Elias Gmel in der 21. Minute und Benjamin Lehmann in der 33. Minute eine komfortable 0:3-Führung herausschossen. Doch dann startete Niederlehme eine historische Aufholjagd: Michel Käfert läutete mit einem Doppelschlag in der 39. und 41. Minute die Wende ein. Nach der Pause war es Lukas Stothut, der in der 48. Minute zum 3:3 ausglich und in der 58. Minute die Partie zum 4:3 drehte. Leon Ziemer erhöhte in der 62. Minute auf 5:3, bevor erneut Lukas Stothut in der 71. Minute mit seinem dritten Treffer den hochemotionalen Schlusspunkt zum 6:3-Endstand setzte.

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