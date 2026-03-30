BW Lindenau in Torlaune, SG Niederlehme siegt nach 0:3 noch mit 6:3

Ruhlsdorfer BC 1923 – SG Wacker Motzen 2:5

In Ruhlsdorf erlebten die 35 Zuschauer eine abwechslungsreiche Partie, in der die Gäste aus Motzen am Ende den längeren Atem bewiesen. Der Torreigen startete in der 15. Minute durch Felix Esther, der die SG Wacker in Führung brachte, doch die Antwort der Hausherren folgte hochemotional und prompt: Angelino-Filipo Nowara glich nur zwei Minuten später in der 17. Minute aus. Motzen ging durch Dominik-Jason Harsdorf in der 25. Minute erneut in Front, doch nach dem Seitenwechsel war es wieder Angelino-Filipo Nowara, der in der 59. Minute seinen Doppelpack schnürte und zum 2:2 ausglich. In der Schlussphase drehten die Gäste dann richtig auf. Michael Velte erzielte in der 71. Minute den wichtigen Führungstreffer zum 2:3, bevor Luca Schulz mit zwei späten Toren in der 87. und 90. Minute den Sack endgültig zumachte und den 2:5-Endstand besiegelte.

Heideseer Sportverein – SV Teupitz/Groß Köris 3:0

Der Heideseer Sportverein präsentierte sich vor 49 Zuschauern in glänzender Verfassung und ließ dem SV Teupitz/Groß Köris keine Chance. Den Grundstein für den Heimsieg legte Florian Vom Hövel, der in der 21. Minute zum 1:0 traf. Die Gäste bemühten sich zwar um den Anschluss, fanden aber kein Mittel gegen die stabil stehende Abwehr der Heideseer. Im zweiten Durchgang sorgte Anton Richter in der 61. Minute für die Vorentscheidung, als er auf 2:0 erhöhte. Den Schlusspunkt unter eine souveräne Vorstellung setzte schließlich Mike Gaedicke in der 76. Minute mit dem Treffer zum 3:0-Endstand.

SV Rangsdorf 28 – RSV Waltersdorf 1909 1:0

In einer von taktischer Disziplin geprägten Begegnung sahen die 78 Zuschauer in Rangsdorf ein klassisches Geduldsspiel. Beide Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken im Mittelfeld, sodass hochkarätige Torchancen Mangelware blieben. Der entscheidende Moment der Partie ereignete sich in der 55. Minute: Rene Ohmenzetter stand goldrichtig und erzielte das hochemotionale 1:0 für den SV Rangsdorf 28. Waltersdorf warf in der Schlussphase zwar noch einmal alles nach vorne, konnte den Abwehrriegel der Hausherren jedoch nicht mehr knacken, wodurch die Punkte in Rangsdorf blieben.

SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II 1:2

Ein echtes Drama in der Schlussphase bekamen die 84 Zuschauer bei Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen geboten. Zunächst sah alles nach einem Heimsieg aus, nachdem Dominik Engelage bereits in der 8. Minute für die frühe Führung der Hausherren gesorgt hatte. Deutsch Wusterhausen verteidigte diesen Vorsprung leidenschaftlich bis tief in die zweite Halbzeit. Doch die Reserve der Preußen bewies einen langen Atem: Dustin Kögler gelang in der 80. Minute der späte Ausgleich zum 1:1. Damit nicht genug – in der 89. Minute schlug Jonas Haug eiskalt zu und drehte die Partie komplett zum 1:2-Auswärtssieg für Blankenfelde-Mahlow.

SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II – SV Siethen 1977 1:2

Der SV Siethen entführte vor 67 Zuschauern drei wertvolle Punkte vom Miersdorfer Ersatzplatz. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Florian Kase in der 17. Minute mit 0:1 in Führung. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel erhöhte Mario Biedermann in der 49. Minute auf 0:2 und schien die Weichen früh auf Sieg zu stellen. Die Eintracht-Reserve gab sich jedoch nicht auf und kam durch Sinisa Kresovic in der 64. Minute zum hochemotionalen Anschlusstreffer. Trotz einer druckvollen Schlussphase der Hausherren rettete Siethen den knappen 1:2-Vorsprung über die Zeit.

Ludwigsfelder FC II – SG Aufbau Halbe 5:0

Eine einseitige Angelegenheit war das Duell in Ludwigsfelde, wo die Oberliga-Reserve vor 52 Zuschauern gegen Aufbau Halbe dominierte. Linus Thiedemann eröffnete den Reigen in der 18. Minute mit dem 1:0, bevor Shpetim Shehu praktisch mit dem Pausenpfiff in der 45. Minute auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel ließen die Hausherren nicht locker: Leon Barna traf in der 54. Minute zum 3:0 und Hamza Hijazi legte in der 58. Minute das 4:0 nach. Den bitteren Schlusspunkt für die Gäste markierte Lukas Knauthe mit einem unglücklichen Eigentor in der 85. Minute zum 5:0-Endstand.

SV Zernsdorf – SG Großziethen II 3:1

In Zernsdorf avancierte Jonas Hildebrandt zum Mann des Tages vor 97 Zuschauern. Er brachte den SV Zernsdorf bereits in der 7. Minute in Führung und legte im zweiten Durchgang in der 55. Minute hochemotional mit dem 2:0 nach. Großziethen schöpfte noch einmal Hoffnung, als Felix Hoevel in der 69. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte. Die Freude der Gäste währte jedoch nur kurz, denn Mariusz Dymidow stellte bereits in der 75. Minute den alten Abstand wieder her und besiegelte mit seinem Tor den 3:1-Heimerfolg.

SG Niederlehme 1912 – SV Blau-Weiß Dahlewitz II 6:3

Was für eine Achterbahnfahrt der Gefühle sahen die 77 Zuschauer in Niederlehme! Die Gäste aus Dahlewitz schienen nach gut einer halben Stunde wie der sichere Sieger, als Florian Strobach in der 8. Minute, Elias Gmel in der 21. Minute und Benjamin Lehmann in der 33. Minute eine komfortable 0:3-Führung herausschossen. Doch dann startete Niederlehme eine historische Aufholjagd: Michel Käfert läutete mit einem Doppelschlag in der 39. und 41. Minute die Wende ein. Nach der Pause war es Lukas Stothut, der in der 48. Minute zum 3:3 ausglich und in der 58. Minute die Partie zum 4:3 drehte. Leon Ziemer erhöhte in der 62. Minute auf 5:3, bevor erneut Lukas Stothut in der 71. Minute mit seinem dritten Treffer den hochemotionalen Schlusspunkt zum 6:3-Endstand setzte.