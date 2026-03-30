BW Lindenau in Torlaune, SG Niederlehme siegt nach 0:3 noch mit 6:3

In der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
In Golßen erlebten die 144 Zuschauer ein Spiel, das man wohl so schnell nicht vergisst. Die Hausherren schienen die Partie nach einem Blitz-Doppelschlag durch Franz Metczorat in der 25. Minute und Niklas Teschner in der 27. Minute bereits frühzeitig im Griff zu haben. Mit einer komfortablen 2:0-Führung ging es in die Kabinen, doch nach dem Seitenwechsel schlug die Stunde von Robert Köppchen. Der Schönwalder Stürmer startete eine hochemotionale Ein-Mann-Show: Zunächst erzielte Robert Köppchen in der 56. Minute den Anschlusstreffer, bevor er in der 86. Minute zum 2:2-Ausgleich einnetzte. Als sich alle bereits mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, bekamen die Gäste einen Strafstoß zugesprochen. Robert Köppchen behielt in der 88. Minute die Nerven, verwandelte den Foulelfmeter zum 2:3-Endstand und machte damit seinen Hattrick sowie den unwahrscheinlichen Auswärtssieg perfekt.
Vor 249 Zuschauern lieferte die TSG Lübbenau eine konzentrierte Vorstellung ab. Die Hausherren erwischten einen Start nach Maß, als Leonard Wenske bereits in der 9. Minute zur Führung traf. Altdöbern wehrte sich jedoch tapfer und belohnte sich im zweiten Durchgang mit dem Ausgleich durch Florian Franke in der 66. Minute. Die Schlussphase gehörte dann aber wieder der TSG: Ricardo Kindler brachte die Lübbenauer in der 79. Minute erneut in Front. Den Schlusspunkt unter die intensive Begegnung setzte Gino Karstädt in der Nachspielzeit (90.+2), als er einen Foulelfmeter zum 3:1-Endstand sicher verwandelte und damit die drei Punkte im Spreewald behielt.
In einer eher defensiv geprägten Partie vor 62 Zuschauern bewies der SV Blau-Weiß Lichterfeld die nötige Abgeklärtheit. Der Bann wurde in der 19. Minute gebrochen, als Cornel Fritzsch einen Handelfmeter sicher zum 0:1 für die Gäste verwandelte. Ruhland bemühte sich in der Folge um den Ausgleich, doch der nächste Nackenschlag folgte unmittelbar nach dem Wiederanpfiff: Paul-Oliver Niemann erhöhte in der 47. Minute auf 0:2. Lichterfeld verteidigte diesen Vorsprung hochemotional und diszipliniert bis zum Schlusspfiff, sodass die Germania am Ende ohne Punkte dastand.
Dramatik pur herrschte in Ortrand vor 203 Zuschauern, wo die Gäste aus Lindenau ein wahres Offensivfeuerwerk abbrannten. Dabei begann es für Lindenau denkbar unglücklich, als Lukas Benes bereits in der 6. Minute mit einem Foulelfmeter am glänzend reagierenden Torwart Franz Klaschka scheiterte. Ortrand nutzte den Schwung und ging durch Luis Wilder in der 34. Minute mit 1:0 in Führung. Nach der Pause wurde es jedoch die große Gala von Justin Gewiss: Er drehte die Partie fast im Alleingang mit zwei verwandelten Foulelfmetern in der 51. und 64. Minute. Doch damit nicht genug: Justin Gewiss schraubte das Ergebnis mit zwei weiteren Treffern in der 76. und 82. Minute auf 1:4 hoch. In der Schlussphase machten Jakub Uhlir in der 87. Minute und Valentin Neißer in der Nachspielzeit (90.+2) das halbe Dutzend voll und besiegelten den deutlichen 1:6-Auswärtserfolg.
In Finsterwalde gab es für die Gäste aus Falkenberg nichts zu holen. Vor 120 Zuschauern kontrollierte der FC Sängerstadt das Geschehen von Beginn an. Kurz vor der Pause stellte ein Doppelschlag die Weichen auf Heimsieg: Erst traf Justin Schumann in der 38. Minute, bevor Pedro-Philip Stefan in der 43. Minute auf 2:0 erhöhte. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel war es erneut Pedro-Philip Stefan, der in der 49. Minute seinen Doppelpack schnürte und für die Vorentscheidung sorgte. Den Schlusspunkt setzte Bodo Bönigk in der 86. Minute, der zum hochemotionalen 4:0-Endstand einnetzte und die Dominanz der Sängerstädter unterstrich.
Die Spielvereinigung Finsterwalde entführte vor 117 Zuschauern drei Punkte aus Annahütte. Die Gäste agierten in der Anfangsphase äußerst effizient und führten durch Treffer von David Schmidt in der 12. Minute und Jens Rösler in der 25. Minute schnell mit 0:2. Annahütte bewies jedoch Moral und kam durch Tom Thiele in der 34. Minute zum Anschlusstreffer, was die Partie wieder spannend machte. Es entwickelte sich ein hochemotionaler Schlagabtausch, bei dem die Entscheidung erst in der letzten Minute fiel: Bilal Ibragimov markierte in der 90. Minute das 1:3 und machte damit alles klar für die Gäste.
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