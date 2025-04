BW Lindenau gewinnt 6:3-Spektakel, packendes 6:3 des SV Rangsdorf

ESV Lok Falkenberg – SV Blau-Gelb 90 Sonnewalde 2:0

Ein Start wie gemalt: Bereits in der ersten Minute ließ Luis Medelnik die Heimfans jubeln und stellte auf 1:0. In der 32. Minute erhöhte Felix Spiegel per Foulelfmeter auf 2:0. Damit war der Grundstein für einen Heimsieg gelegt – Sonnewalde blieb ohne Punkt und steckt weiterhin tief im Tabellenkeller.

TSG Lübbenau 63 – SV Wacker 21 Schönwalde 3:0

Vor 70 Zuschauern zeigte der Tabellenzweite eine abgeklärte Leistung. Ricardo Kindler traf in der 23. Minute zur Führung, direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Maciej Szaton (46.). Yahia Babeli setzte mit dem 3:0 in der 75. Minute den Schlusspunkt. Lübbenau bleibt damit in Schlagdistanz zur Tabellenspitze.

SV 1885 Golßen – SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld 2:0

Frühe Tore waren der Schlüssel zum Erfolg: Jannick Sauer brachte Golßen bereits in der 3. Minute in Führung, Markus Müller legte in der 13. Minute nach. Danach kontrollierten die Hausherren das Spiel und hielten Lichterfeld vom eigenen Tor fern.

SV Askania Schipkau – FSV Glückauf Brieske/Senftenberg II 3:3

Ein packendes Duell mit einem Achterbahnverlauf. Gracjan Sebastian Horoszkiewicz schnürte früh einen Doppelpack (4., 24.) für die Hausherren, doch Brieske zeigte große Moral. Django Keita (49.), Florian Noack (53.) und Alexander Radochla (66.) drehten das Spiel binnen weniger Minuten. Schipkau bäumte sich noch einmal auf – Tobias Bauer sicherte in der 80. Minute das Remis.

SSV Alemannia Altdöbern – SpVgg Finsterwalde 1:3

Die Gäste erwischten den besseren Start: Luca-Joel Neumann traf in der 14. Minute, doch Stephan Pollok glich postwendend aus (21.). Jens Rösler stellte nur zwei Minuten später den alten Abstand wieder her. Denny Klinkmüller sorgte in der 82. Minute für die Entscheidung. Finsterwalde bleibt oben dran.

1. SV Lok Calau – FSV Rot-Weiß Luckau 1:2

Der Tabellenführer aus Luckau hatte zwar Mühe, nahm am Ende aber drei Punkte mit. Benjamin Borchert (52.) und Tom Mikolajek (68.) brachten Luckau in Front, ehe Jannik Jordan in der 84. Minute noch einmal Spannung aufkommen ließ. Doch der Spitzenreiter ließ sich nicht mehr beirren.

SV Blau-Weiß Lindenau – SV Germania 1910 Ruhland 6:3

Ein Offensivspektakel vor 146 Zuschauern: Etienne Pfeiffer (4.) und Vladimir Kolmistr (21., 66.) legten früh los, doch Ruhland blieb durch Mike Wachs (46.) und Julian-Niklas Wetter (54.) in Schlagdistanz. Jakub Uhlir mit einem Doppelpack (60., 74.) und Toni Bienert (51.) machten jedoch alles klar. Marco Nitzsche sorgte kurz vor Schluss für kosmetische Ergebniskorrektur.

