BW Lindenau dreht auf, BSC Preußen II und Waltersdorf in Torlaune

SV Teupitz/Groß Köris – SG Wacker Motzen 1:4

Vor 95 Zuschauern erwischte der SV Teupitz/Groß Köris den besseren Start und ging durch Luis Dochan in der 12. Minute mit 1:0 in Führung. Die Gäste fanden jedoch schnell ins Spiel zurück. Luca Schulz glich in der 23. Minute zum 1:1 aus, bevor Lins-Eric Kulikowski in der 35. Minute die Führung für die SG Wacker Motzen erzielte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Luca Schulz mit seinem zweiten Treffer in der 54. Minute auf 3:1. Michael Velte machte in der 75. Minute schließlich alles klar und sorgte für den 4:1-Auswärtssieg.

SV Rangsdorf 28 – Heideseer Sportverein 5:1

Vor 90 Zuschauern setzte sich der SV Rangsdorf 28 deutlich durch. Dario Fränkel brachte die Gastgeber in der 42. Minute in Führung und legte in der 60. Minute das 2:0 nach. Der Heideseer Sportverein verkürzte nur zwei Minuten später durch Marco Timo Mizera auf 1:2. Anschließend zog Rangsdorf wieder davon: Wim Schmitz traf in der 69. Minute zum 3:1, Elias Krause erhöhte in der 84. Minute auf 4:1. Den Schlusspunkt setzte erneut Wim Schmitz mit seinem zweiten Treffer in der 88. Minute zum 5:1-Endstand.

SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen – SG Niederlehme 1912 4:3

Vor 100 Zuschauern schien die Partie lange Zeit früh entschieden zu sein. Dominik Engelage brachte die SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen bereits in der 4. Minute in Führung. Toni Mruck erhöhte in der 12. Minute auf 2:0, ehe Steve Neuendorf in der 35. Minute das 3:0 folgen ließ. Nach dem Seitenwechsel stellte Erik Schröder in der 51. Minute auf 4:0. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen. Lukas Stothut leitete mit seinem Treffer in der 79. Minute die Aufholjagd ein, traf noch einmal in derselben Minute zum 2:4 und verkürzte in der 84. Minute mit seinem dritten Tor sogar auf 3:4. Trotz des späten Comebacks retteten die Gastgeber den knappen Vorsprung über die Zeit.

SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II – SV Zernsdorf 2:1

Vor 60 Zuschauern sicherte sich der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II drei Punkte. Timo Westphal brachte die Gastgeber in der 35. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz nach der Pause erhöhte Ole Thies Bischoff in der 48. Minute auf 2:0. Friedrich Meinert verkürzte in der 54. Minute für den SV Zernsdorf auf 1:2, doch weitere Treffer fielen nicht mehr.

Ruhlsdorfer BC 1923 – Ludwigsfelder FC II 0:1

Vor 74 Zuschauern fiel die Entscheidung bereits unmittelbar nach dem Anpfiff. Patrick Kowalski erzielte in der 1. Minute das Tor des Tages für den Ludwigsfelder FC II. Der frühe Treffer sollte bis zum Schlusspfiff Bestand haben, sodass die Gäste einen knappen 1:0-Auswärtssieg mitnahmen.

SV Siethen 1977 – SG Aufbau Halbe 4:1

Vor 73 Zuschauern ging der SV Siethen 1977 durch ein Eigentor von Martin Feld in der 22. Minute in Führung. Nach der Pause gelang Emil Munsch in der 52. Minute der Ausgleich für die SG Aufbau Halbe. Die Gastgeber antworteten jedoch entschlossen: Jan Sassen traf in der 60. Minute zum 2:1, Florian Kase erhöhte in der 80. Minute auf 3:1. Pascal Krause stellte in der 86. Minute den 4:1-Endstand her.

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II – SG Großziethen II 11:0

Vor 53 Zuschauern feierte der BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II einen Kantersieg. Fabian Ihlow eröffnete den Torreigen mit Treffern in der 7. und 12. Minute. Tobias Wellnitz erhöhte mit Toren in der 22. und 25. Minute auf 4:0. Nach der Pause traf Fabian Ihlow in der 48. Minute zum dritten Mal. Tobias Wellnitz baute das Ergebnis mit weiteren Treffern in der 54., 59. und 62. Minute weiter aus. Zwei weitere Tore in der 78. und 87. Minute sind ohne Torschützenangabe überliefert. Den Schlusspunkt setzte Felix Berndt in der 90. Minute zum 11:0-Endstand.

RSV Waltersdorf 1909 – SV Blau-Weiß Dahlewitz II 8:0

Vor 35 Zuschauern legte der RSV Waltersdorf 1909 einen Traumstart hin. Kenneth Lewerenz traf bereits in der 1., 2. und 7. Minute und schnürte innerhalb weniger Augenblicke einen Hattrick. Christian Semke erhöhte in der 32. Minute auf 4:0, bevor Tom Schulze in der 42. Minute das 5:0 erzielte. Nach dem Seitenwechsel sorgte Dennis Meng in der 59. Minute für das 6:0. Kenneth Lewerenz traf in der 63. Minute zum vierten Mal an diesem Tag, ehe Christian Semke in der 81. Minute mit seinem zweiten Treffer den 8:0-Endstand markierte.