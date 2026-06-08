 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

BW Lindenau dreht auf, BSC Preußen II und Waltersdorf in Torlaune

Was war in der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga los?

von red · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Schneider Torsten

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Dahme/Fläming-Liga
Südbrandenburgliga
Lübben II
SV Ortrand
Niederlehme

In der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Südbrandenburgliga

ESV Lok Falkenberg – SV Wacker 21 Schönwalde 4:2

Vor 67 Zuschauern erwischte der ESV Lok Falkenberg einen starken Start und legte früh den Grundstein für den Heimsieg. Martin Kuna brachte die Gastgeber in der 11. Minute mit 1:0 in Führung. Bereits drei Minuten später erhöhte Guido Müller in der 14. Minute auf 2:0. Nach der Pause meldete sich der SV Wacker 21 Schönwalde zurück, als Dennis Köhler in der 60. Minute den Anschlusstreffer erzielte. Die Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Max Rieger stellte in der 65. Minute den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Robert Köppchen verkürzte in der 84. Minute noch einmal auf 2:3, ehe Max Rieger mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit (90.+3) den 4:2-Endstand herstellte.

TSG Lübbenau 63 – SpVgg Finsterwalde 3:0

Vor 65 Zuschauern feierte die TSG Lübbenau 63 einen ungefährdeten Heimerfolg. Martin Friedrich brachte die Gastgeber in der 12. Minute per Foulelfmeter in Führung. Franz-Aaron Ullrich baute den Vorsprung in der 28. Minute auf 2:0 aus. Die SpVgg Finsterwalde blieb anschließend ohne Torerfolg, während Ricardo Kindler in der Nachspielzeit (90.+1) mit dem Treffer zum 3:0 den Schlusspunkt setzte.

SV Eintracht Ortrand – SSV Alemannia Altdöbern 1:3

Lange Zeit blieb die Partie torlos, ehe die Gäste den entscheidenden Schlag setzten. Tom Diego Briese brachte die SSV Alemannia Altdöbern in der 55. Minute mit 1:0 in Führung. Der SV Eintracht Ortrand antwortete schnell durch Tamino Polka, der in der 59. Minute zum 1:1 ausglich. Die Freude der Gastgeber währte jedoch nur kurz: Nick Ullrich traf in der 63. Minute zur erneuten Führung der Gäste. Nur drei Minuten später schnürte Tom Diego Briese mit seinem zweiten Treffer in der 66. Minute den Doppelpack und stellte den 3:1-Endstand her.

SV 1885 Golßen – SV Grün-Weiß Annahütte 3:0

Der SV 1885 Golßen setzte sich mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung durch. Felix Lehmann sorgte bereits in der 16. Minute für die Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Oliver Bartz in der 57. Minute auf 2:0. Jannick Sauer machte schließlich in der 74. Minute alles klar und besiegelte den 3:0-Heimsieg.

SV Blau-Weiß Lindenau – SV Askania Schipkau 5:2

Vor 93 Zuschauern entwickelte sich zunächst eine klare Angelegenheit für die Gastgeber. Etienne Pfeiffer brachte den SV Blau-Weiß Lindenau in der 20. Minute in Führung und erhöhte in der 32. Minute auf 2:0. Elias Schuster stellte kurz nach Wiederbeginn in der 50. Minute auf 3:0. Danach wurde die Partie noch einmal spannend: Bohdan Chukrii verkürzte in der 55. Minute, ehe Richard Stirz nur eine Minute später auf 2:3 stellte. Lindenau behielt jedoch die Kontrolle. Martin Klaus traf in der 74. Minute zum 4:2, bevor Etienne Pfeiffer in der 84. Minute mit seinem dritten Treffer des Tages den 5:2-Endstand markierte.

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Dahme/Fläming-Liga

SV Teupitz/Groß Köris – SG Wacker Motzen 1:4

Vor 95 Zuschauern erwischte der SV Teupitz/Groß Köris den besseren Start und ging durch Luis Dochan in der 12. Minute mit 1:0 in Führung. Die Gäste fanden jedoch schnell ins Spiel zurück. Luca Schulz glich in der 23. Minute zum 1:1 aus, bevor Lins-Eric Kulikowski in der 35. Minute die Führung für die SG Wacker Motzen erzielte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Luca Schulz mit seinem zweiten Treffer in der 54. Minute auf 3:1. Michael Velte machte in der 75. Minute schließlich alles klar und sorgte für den 4:1-Auswärtssieg.

SV Rangsdorf 28 – Heideseer Sportverein 5:1

Vor 90 Zuschauern setzte sich der SV Rangsdorf 28 deutlich durch. Dario Fränkel brachte die Gastgeber in der 42. Minute in Führung und legte in der 60. Minute das 2:0 nach. Der Heideseer Sportverein verkürzte nur zwei Minuten später durch Marco Timo Mizera auf 1:2. Anschließend zog Rangsdorf wieder davon: Wim Schmitz traf in der 69. Minute zum 3:1, Elias Krause erhöhte in der 84. Minute auf 4:1. Den Schlusspunkt setzte erneut Wim Schmitz mit seinem zweiten Treffer in der 88. Minute zum 5:1-Endstand.

SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen – SG Niederlehme 1912 4:3

Vor 100 Zuschauern schien die Partie lange Zeit früh entschieden zu sein. Dominik Engelage brachte die SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen bereits in der 4. Minute in Führung. Toni Mruck erhöhte in der 12. Minute auf 2:0, ehe Steve Neuendorf in der 35. Minute das 3:0 folgen ließ. Nach dem Seitenwechsel stellte Erik Schröder in der 51. Minute auf 4:0. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen. Lukas Stothut leitete mit seinem Treffer in der 79. Minute die Aufholjagd ein, traf noch einmal in derselben Minute zum 2:4 und verkürzte in der 84. Minute mit seinem dritten Tor sogar auf 3:4. Trotz des späten Comebacks retteten die Gastgeber den knappen Vorsprung über die Zeit.

SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II – SV Zernsdorf 2:1

Vor 60 Zuschauern sicherte sich der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II drei Punkte. Timo Westphal brachte die Gastgeber in der 35. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz nach der Pause erhöhte Ole Thies Bischoff in der 48. Minute auf 2:0. Friedrich Meinert verkürzte in der 54. Minute für den SV Zernsdorf auf 1:2, doch weitere Treffer fielen nicht mehr.

Ruhlsdorfer BC 1923 – Ludwigsfelder FC II 0:1

Vor 74 Zuschauern fiel die Entscheidung bereits unmittelbar nach dem Anpfiff. Patrick Kowalski erzielte in der 1. Minute das Tor des Tages für den Ludwigsfelder FC II. Der frühe Treffer sollte bis zum Schlusspfiff Bestand haben, sodass die Gäste einen knappen 1:0-Auswärtssieg mitnahmen.

SV Siethen 1977 – SG Aufbau Halbe 4:1

Vor 73 Zuschauern ging der SV Siethen 1977 durch ein Eigentor von Martin Feld in der 22. Minute in Führung. Nach der Pause gelang Emil Munsch in der 52. Minute der Ausgleich für die SG Aufbau Halbe. Die Gastgeber antworteten jedoch entschlossen: Jan Sassen traf in der 60. Minute zum 2:1, Florian Kase erhöhte in der 80. Minute auf 3:1. Pascal Krause stellte in der 86. Minute den 4:1-Endstand her.

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II – SG Großziethen II 11:0

Vor 53 Zuschauern feierte der BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II einen Kantersieg. Fabian Ihlow eröffnete den Torreigen mit Treffern in der 7. und 12. Minute. Tobias Wellnitz erhöhte mit Toren in der 22. und 25. Minute auf 4:0. Nach der Pause traf Fabian Ihlow in der 48. Minute zum dritten Mal. Tobias Wellnitz baute das Ergebnis mit weiteren Treffern in der 54., 59. und 62. Minute weiter aus. Zwei weitere Tore in der 78. und 87. Minute sind ohne Torschützenangabe überliefert. Den Schlusspunkt setzte Felix Berndt in der 90. Minute zum 11:0-Endstand.

RSV Waltersdorf 1909 – SV Blau-Weiß Dahlewitz II 8:0

Vor 35 Zuschauern legte der RSV Waltersdorf 1909 einen Traumstart hin. Kenneth Lewerenz traf bereits in der 1., 2. und 7. Minute und schnürte innerhalb weniger Augenblicke einen Hattrick. Christian Semke erhöhte in der 32. Minute auf 4:0, bevor Tom Schulze in der 42. Minute das 5:0 erzielte. Nach dem Seitenwechsel sorgte Dennis Meng in der 59. Minute für das 6:0. Kenneth Lewerenz traf in der 63. Minute zum vierten Mal an diesem Tag, ehe Christian Semke in der 81. Minute mit seinem zweiten Treffer den 8:0-Endstand markierte.

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