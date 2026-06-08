BW Lindenau dreht auf, BSC Preußen II und Waltersdorf in Torlaune

In der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
ESV Lok Falkenberg – SV Wacker 21 Schönwalde 4:2
Vor 67 Zuschauern erwischte der ESV Lok Falkenberg einen starken Start und legte früh den Grundstein für den Heimsieg. Martin Kuna brachte die Gastgeber in der 11. Minute mit 1:0 in Führung. Bereits drei Minuten später erhöhte Guido Müller in der 14. Minute auf 2:0. Nach der Pause meldete sich der SV Wacker 21 Schönwalde zurück, als Dennis Köhler in der 60. Minute den Anschlusstreffer erzielte. Die Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Max Rieger stellte in der 65. Minute den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Robert Köppchen verkürzte in der 84. Minute noch einmal auf 2:3, ehe Max Rieger mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit (90.+3) den 4:2-Endstand herstellte.
TSG Lübbenau 63 – SpVgg Finsterwalde 3:0
Vor 65 Zuschauern feierte die TSG Lübbenau 63 einen ungefährdeten Heimerfolg. Martin Friedrich brachte die Gastgeber in der 12. Minute per Foulelfmeter in Führung. Franz-Aaron Ullrich baute den Vorsprung in der 28. Minute auf 2:0 aus. Die SpVgg Finsterwalde blieb anschließend ohne Torerfolg, während Ricardo Kindler in der Nachspielzeit (90.+1) mit dem Treffer zum 3:0 den Schlusspunkt setzte.
SV Eintracht Ortrand – SSV Alemannia Altdöbern 1:3
Lange Zeit blieb die Partie torlos, ehe die Gäste den entscheidenden Schlag setzten. Tom Diego Briese brachte die SSV Alemannia Altdöbern in der 55. Minute mit 1:0 in Führung. Der SV Eintracht Ortrand antwortete schnell durch Tamino Polka, der in der 59. Minute zum 1:1 ausglich. Die Freude der Gastgeber währte jedoch nur kurz: Nick Ullrich traf in der 63. Minute zur erneuten Führung der Gäste. Nur drei Minuten später schnürte Tom Diego Briese mit seinem zweiten Treffer in der 66. Minute den Doppelpack und stellte den 3:1-Endstand her.
SV 1885 Golßen – SV Grün-Weiß Annahütte 3:0
Der SV 1885 Golßen setzte sich mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung durch. Felix Lehmann sorgte bereits in der 16. Minute für die Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Oliver Bartz in der 57. Minute auf 2:0. Jannick Sauer machte schließlich in der 74. Minute alles klar und besiegelte den 3:0-Heimsieg.
SV Blau-Weiß Lindenau – SV Askania Schipkau 5:2
Vor 93 Zuschauern entwickelte sich zunächst eine klare Angelegenheit für die Gastgeber. Etienne Pfeiffer brachte den SV Blau-Weiß Lindenau in der 20. Minute in Führung und erhöhte in der 32. Minute auf 2:0. Elias Schuster stellte kurz nach Wiederbeginn in der 50. Minute auf 3:0. Danach wurde die Partie noch einmal spannend: Bohdan Chukrii verkürzte in der 55. Minute, ehe Richard Stirz nur eine Minute später auf 2:3 stellte. Lindenau behielt jedoch die Kontrolle. Martin Klaus traf in der 74. Minute zum 4:2, bevor Etienne Pfeiffer in der 84. Minute mit seinem dritten Treffer des Tages den 5:2-Endstand markierte.
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