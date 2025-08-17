BW Köln mit Neu-Coach Henke in die Landesliga

Henke will die Blau-Weißen in der Liga halten – Foto: BW Köln

Nach sechs aufeinanderfolgenden Spielzeiten in der Bezirksliga schaffte der SC Blau-Weiß 06 Köln in der vergangenen Spielzeit den Sprung in die Landesliga. Doch nicht nur die Liga ist eine andere: Auch auf dem Posten des Cheftrainer gab es eine Änderung. Ab kommender Saison steht Sven Henke, der den Aufstiegs-Coach Heiko Dietz ersetzt, an der Seitenlinie des SC.

Der 39-Jährige kommt von der DJK Südwest Köln, bei der er jahrelang sowohl als Spieler, als auch als Trainer unterwegs war. Er führte die erste Mannschaft der Kölner von der Kreisliga A bis in die Landesliga, in der er allerdings den Abstieg nicht verhindern konnte. Diesen soll der Cheftrainer in der kommenden Saison für die Blau-Weißen vermeiden. "Vorbereitung läuft gut"

Für eine gelungene Spielzeit benötigt es zuerst einmal eine starke Vorbereitung, vor allem wenn es die erste für einen neuen Trainer ist. Um in der härteren Liga sofort Halt gewinnen zu können, suchte sich die Vereinsführung harte Brocken für die Testspiele aus. Beispielsweise reisten die Spieler des SC zum Auswärtsspiel gegen den Regionalliga-Absteiger SV Eintracht Hohkeppel an, gegen den sie mit 0:4 verloren. Dies änderte aber nichts an der Meinung des Übungsleiter über die Planung. "Vorbereitung läuft gut. Gegner bewusst gewählt von Bezirks bis Mittelrhein um verschiedene Dinge zu testen. Ich bin zufrieden und wir gewöhnen uns ans Tempo und die Qualität der neuen Liga", erklärte der 39-Jährige. Für ihn war der Wechsel, nach all den Jahren bei Südwest Köln, eine Umstellung. Der Chefcoach sprach über die Anfangszeit: "Anfangs war alles noch etwas ungewohnt, doch der Verein hat mich von Beginn an herzlich willkommen geheißen. Auch die Mannschaft hat mich großartig aufgenommen." Weiter führte er aus: "Nach zwei Wochen mit den Jungs und einem tollen Teamevent, konnte ich mich vom ersten Tag an gut einfügen. Hier trifft man auf talentierte, junge Spieler, die mit viel Leidenschaft und Ehrgeiz bei der Sache sind – genau mein Ding! Momentan bin ich im Urlaub und tanke Kraft für die spannende neue Herausforderung, die vor uns liegt."