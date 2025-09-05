BW Köln beim Tabellenführer Honnef, Verfolger Flittard in Brauweiler

Der zweite Spieltag der Landesliga, Staffel 1 am Mittelrhein steht an. Während die erste Spielwoche schon einige Überraschungen und Aufholjagden erbrachte, versprechen auch die kommende Duelle spannend und aufregend zu werden. Tabellenführer FV Bad Honnef trifft auf den Aufsteiger SC Blau-Weiß 06 Köln. Zeitgleich muss die Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard, die auf dem zweiten Rang steht, gegen den SV Grün-Weiss Brauweiler ran.
Durch den 4:0-Erfolg am ersten Spieltag gegen den FSV SW Neunkirchen-Seelscheid schnappte sich Bad Honnef die Tabellenführung. Trotzdem bleibt die Truppe beim FV zunächst gelassen. "Wir wissen sehr wohl, sowohl wir im Trainerteam, als auch die Mannschaft, dass das wahrscheinlich nicht die Tabellenregion ist, wo wir uns zehn oder 15 Spieltagen dann irgendwann wiedersehen", verriet Cheftrainer Benjamin Krayer. Weiter führte er aus: "Wir gehen sehr selbstbewusst in die Partie gegen den Aufsteiger, sehr wohl aber in dem Wissen, dass Blau-Weiß Köln als Aufsteiger, nicht zuletzt mit dem Ergebnis gegen Spich, schon überrascht hat aus meiner Sicht."
Trotz des überragenden Starts in die neue Spielzeit ist Krayer vorsichtig vor der Partie gegen Köln. "Wir haben großen Respekt vor dem Auftreten, weil ich vor allem auch weiß, dass sie mit Sven Henke einen Trainer haben, der seiner Mannschaft immer eine gute Struktur mit an die Hand gibt. Das wird eine Riesen-Aufgabe für uns hier am Freitagabend, dann den nächsten Dreier einzufahren", verriet der Trainer des FV. Der Übungsleiter des Tabellenersten weiß also um die Stärken der Kölner. Doch auch Sven Henke, der Chefcoach der Blau-Weißen, ist sich der Schwere des kommenden Spiels bewusst. "Freitag Abend Spiel, Flutlicht und bestimmt einige Zuschauer. In Bad Honnef immer unangenehm. Nach dem 4-0-Auswärtssieg wird Honnef mit breiter Brust auftreten", erklärte Henke .
Nach dem 3:3 gegen den 1.FC Spich bewies die Mannschaft vom 39-Jährigen Moral und münzte einen 1:3-Rückstand noch in einen wichtigen Zähler um. Somit setzte der SC direkt zu Beginn ein klares Zeichen. Auch vor dem kommenden Duell gegen den Tabellenführer wollen die Kölner mutig agieren. "Wir sind gewarnt haben aber keine Angst und werden wieder alles reinhauen", betonte Henke.
Der FV musste in der Woche einige schwere Verluste erleiden. "Uns hat eine kleine Grippewelle erreicht. Wir haben eine Handvoll Spielern, die definitiv ausfallen werden", äußerte Krayer. Trotzdem zeigt sich der Übungsleiter zuversichtlich: "Aber nichtsdestotrotz, der vergangene Sonntag hat uns so viel Auftrieb gegeben, dass wir trotzdem guten Mutes sind und mit dem, was wir auf den Platz bekommen werden, dann einfach alles rein schmeißen werden, um die Punkte bei uns in Honnef zu lassen."
Es dürfte ein spannendes und umkämpftes Abendspiel beider Mannschaften werden, indem sich Honnef erhofft, die Tabellenspitze verteidigen zu können, während die Kölner auf den ersten Dreier der Saison schielen.
Hinter dem FV verweilt die Spielvereinigung Flittard auf dem zweiten Rang. Der Tabellenzweite schlug am ersten Spieltag den SC Rheinbach mit 3:1. Nun trifft die Mannschaft von Angelo Mazza auf den SV Brauweiler, der in der vergangenen Partie eine 1:2-Pleite gegen den Absteiger FV Bonn-Endenich hinnehmen musste.
Nach dem Sieg gegen Rheinbach will der Übungsleiter des Honnef-Verfolgers nun eine weitere gute Leistung seiner Mannschaft sehen. Mazza erklärte, was genau er von seinem Team sehen will: "Derselbe Fokus und derselbe Hunger aufs Verteidigen, ebenso die selbe Einstellung zum Spiel. Wir wollen höchst unangenehm und weiter Variabel im Ballbesitz bleiben."
Zeitgleich weiß der Übungsleiter allerdings auch, zu was der kommende Gegner im Stande ist. "Mit Brauweiler haben wir es mit einer sehr sehr starken Mannschaft am Sonntag zu tun", sagte der Chefcoach Flittards. Er fügte hinzu: "Sie sind im Verbund und gerade als Mannschaft höchst unangenehm zu spielen. Sie verteidigen sehr gut und haben vorne gute individuelle Qualität, vor der wir gewarnt sein müssen."
Mazza und seine Truppe wollen an den ersten Erfolg der Spielzeit anknüpfen und einen perfekten Start hinlegen. Derweil wird Gegner Brauweiler die ersten Zähler der neuen Saison einfahren wollen.
Der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind holte am ersten Spieltag einen Zähler im Duell gegen den TuS Marialinden, während der SV Schlebusch den Aufsteiger SV Eintracht Hohkeppel II mit 2:0 nach Hause schickte. Nun wollen beide Mannschaften nachlegen.
Die Zweitvertretung Hohkeppels will nach der Pleite gegen Schlebusch die ersten Punkte in der neuen Saison holen, während der Tabellenletzte Neunkirchen auf Wiedergutmachungstour nach der 0:4-Heimniederlage gegen Honnef ist.
Der 1.FC Spich und der FV Wiehl hatten beide einen schlechten Start. Während Wiehl sich mit 1:2 gegen den SC Fortuna Bonn geschlagen geben musste, kassierte Spich, nach einer 3:1-Führung, noch in der Nachspielzeit den 3:3-Ausgleichstreffer. Beide Teams schielen auf den ersten Triumph.
Sowohl Fortuna Bonn, als auch Bonn-Endenich starteten mit einem 2:1-Sieg in die neue Spielzeit. Nun wollen beide Truppen an der vergangenen Woche anknüpfen und den Saisonstart somit perfekt machen.
TuS Mondorf ergatterte sich durch eine mutige Leistung und einer kleinen Aufholjagd noch einen Zähler gegen den SSV Homburg-Nümbrecht. Die Rheinbacher verloren ihre Begegnung gegen Flittard und erhoffen sich nun etwas Zählbares gegen den TuS, der auf die kämpferische Leistung gegen den SSV aufbauen kann.
Sowohl Marialinden, als auch Nümbrecht mussten sich nach einer Führung schlussendlich nur mit einem Punkt zufrieden geben. Im direkten Duell hoffen beide Vereine nun darauf den ersten Dreier zu holen.