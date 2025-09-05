Bad Honnef geht als Tabellenführer in den Spieltag – Foto: LaBima

BW Köln beim Tabellenführer Honnef, Verfolger Flittard in Brauweiler Der zweite Spieltag der Landesliga, Staffel 1 am Mittelrhein bringt einige spannende Duelle mit sich. Verlinkte Inhalte LL Mittelrhein St. 1 FV Endenich Lindenthal Bad Honnef Schlebusch + 15 weitere

Der zweite Spieltag der Landesliga, Staffel 1 am Mittelrhein steht an. Während die erste Spielwoche schon einige Überraschungen und Aufholjagden erbrachte, versprechen auch die kommende Duelle spannend und aufregend zu werden. Tabellenführer FV Bad Honnef trifft auf den Aufsteiger SC Blau-Weiß 06 Köln. Zeitgleich muss die Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard, die auf dem zweiten Rang steht, gegen den SV Grün-Weiss Brauweiler ran.

Beide Teams mit Selbstvertrauen

Durch den 4:0-Erfolg am ersten Spieltag gegen den FSV SW Neunkirchen-Seelscheid schnappte sich Bad Honnef die Tabellenführung. Trotzdem bleibt die Truppe beim FV zunächst gelassen. "Wir wissen sehr wohl, sowohl wir im Trainerteam, als auch die Mannschaft, dass das wahrscheinlich nicht die Tabellenregion ist, wo wir uns zehn oder 15 Spieltagen dann irgendwann wiedersehen", verriet Cheftrainer Benjamin Krayer. Weiter führte er aus: "Wir gehen sehr selbstbewusst in die Partie gegen den Aufsteiger, sehr wohl aber in dem Wissen, dass Blau-Weiß Köln als Aufsteiger, nicht zuletzt mit dem Ergebnis gegen Spich, schon überrascht hat aus meiner Sicht." Trotz des überragenden Starts in die neue Spielzeit ist Krayer vorsichtig vor der Partie gegen Köln. "Wir haben großen Respekt vor dem Auftreten, weil ich vor allem auch weiß, dass sie mit Sven Henke einen Trainer haben, der seiner Mannschaft immer eine gute Struktur mit an die Hand gibt. Das wird eine Riesen-Aufgabe für uns hier am Freitagabend, dann den nächsten Dreier einzufahren", verriet der Trainer des FV. Der Übungsleiter des Tabellenersten weiß also um die Stärken der Kölner. Doch auch Sven Henke, der Chefcoach der Blau-Weißen, ist sich der Schwere des kommenden Spiels bewusst. "Freitag Abend Spiel, Flutlicht und bestimmt einige Zuschauer. In Bad Honnef immer unangenehm. Nach dem 4-0-Auswärtssieg wird Honnef mit breiter Brust auftreten", erklärte Henke .

Nach dem 3:3 gegen den 1.FC Spich bewies die Mannschaft vom 39-Jährigen Moral und münzte einen 1:3-Rückstand noch in einen wichtigen Zähler um. Somit setzte der SC direkt zu Beginn ein klares Zeichen. Auch vor dem kommenden Duell gegen den Tabellenführer wollen die Kölner mutig agieren. "Wir sind gewarnt haben aber keine Angst und werden wieder alles reinhauen", betonte Henke. Der FV musste in der Woche einige schwere Verluste erleiden. "Uns hat eine kleine Grippewelle erreicht. Wir haben eine Handvoll Spielern, die definitiv ausfallen werden", äußerte Krayer. Trotzdem zeigt sich der Übungsleiter zuversichtlich: "Aber nichtsdestotrotz, der vergangene Sonntag hat uns so viel Auftrieb gegeben, dass wir trotzdem guten Mutes sind und mit dem, was wir auf den Platz bekommen werden, dann einfach alles rein schmeißen werden, um die Punkte bei uns in Honnef zu lassen." Es dürfte ein spannendes und umkämpftes Abendspiel beider Mannschaften werden, indem sich Honnef erhofft, die Tabellenspitze verteidigen zu können, während die Kölner auf den ersten Dreier der Saison schielen. Flittard will Start perfekt machen