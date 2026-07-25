BW Hollage zieht souverän in die nächste Pokalrunde ein

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

BW Hollage hat die Pflichtaufgabe in der ersten Runde des Bezirkspokals souverän gelöst. Der Landesliga-Aufsteiger setzte sich beim Kreisligisten VfL Kloster Oesede erwartungsgemäß deutlich mit 4:0 (2:0) durch und zog damit in die nächste Runde ein.

Die Gäste erwischten einen optimalen Start. Nach einem Abwehrfehler der Gastgeber brachte Philip Eckhardt BW Hollage bereits in der Anfangsphase in Führung. Nach knapp einer halben Stunde erhöhte Max Wolff nach einer präzisen Vorarbeit von Timo Witte auf 2:0.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Hollage die spielbestimmende Mannschaft. Tom Haarmeier sorgte kurz nach Wiederanpfiff mit dem Treffer zum 3:0 früh für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte nach einer Stunde Luca Meyer, der nach Vorarbeit von Haarmeier zum 4:0-Endstand traf.

"Wir haben von Anfang bis Ende einen hochsouveränen Auftritt unserer Mannschaft gesehen. Wir konnten unser Spiel durchziehen, haben uns eine Vielzahl klarer Möglichkeit erspielt und selbst keine Torchance von Kloster zugelassen. Dementsprechend sind wir mit dem Pflichtspielstart sehr zufrieden und freuen uns auf den Ligaauftakt am nächsten Wochenende gegen Melle", so Hollages Daniel Lutzer-Both.

In der nächsten Runde wartet auf BW Hollage eine deutlich anspruchsvollere Aufgabe. Am Mittwoch, 5. August 2026, trifft der Landesligist um 19 Uhr auf Bezirksligist Viktoria Gesmold.