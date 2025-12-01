BW Hollage wieder auf Aufstiegskurs

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
In einem Spiel der Bezirksliga gewann der Tabellenzweite BW Hollage nach zwischenzeitlichen 1:2 Rückstand noch mit 4:2 gegen den abstiegsbedrohten SC Glandorf, der sich durch zwei Feldverweise selbst schwächte. BW Hollage hat nach drei Siegen in Folge den Rückstand auf den Tabellenführer SV Bad Rothenfelde auf sechs Punkte reduziert und kann wieder Hoffnungen auf den Aufstieg schöpfen. Der SC Glandorf musste durch die Niederlage im Kampf um den Klassenerhalt einen Rückschlag hinnehmen.
Der SC Glandorf konnte die frühe Hollager Führung durch Philipp Eckhardt mit einem Doppelschlag durch Samed Börekci und Leon Narendorf nach einer halben Stunde Spielzeit in einer 2:1-Führung drehen. Die Schlüsselszene des Spiel ereignete sich fünf Minuten nach der Pause, als der Glandorfer Jakob Brockmeyer nach einer Notbremse eine rote Karte kassierte. In Überzahl erhöhten die Gäste den Druck und konnten eine Viertelstunde vor dem Ende durch den kurz zuvor eingewechselten Maximilian Schmidt und Luca Meyer innerhalb einer Minute das Spiel zur 3:2-Führung drehen. Fünf Minuten vor dem Ende machte Luca Meyer nach feiner Vorarbeit von Maximilian Schmidt mit seinem neunten Saisontreffer zum 4:2 den Deckel auf das Spiel. In der Nachspielzeit sah der Glandorfer Torjäger Samed Börekci noch eine unnötige gelb-rote Karte.
"Wir waren im ersten Durchgang kaum im Spiel und gehen verdient mit einem Rückstand in die Pause. Mit dem Platzverweis kippt die Partie dann aber komplett in unsere Richtung und auch unsere Bank hatte einmal mehr einen großen Impact aufs Spiel. Ein hart erarbeiteter Sieg gegen einen starken SC Glandorf", sagte Hollages Daniel Lutzer.
"Bis zum Platzverweis waren wir die bessere Mannschaft und haben verdient 2:1 geführt. Nach dem Platzverweis wurde der Druck größer und wir konnten keine Entlastung herstellen," sagte uns nach dem Spiel Trainer Matthias Hohenbrink (SC Glandorf)
So geht es weiter:
BW Hollage geht noch nicht in die Winterpause. Am kommenden Sonntag, den 07. Dezember 2025 um 14.00 Uhr kann der Tabellenzweite im letzten Spiel des Jahres mit einem Sieg bei Viktoria Gesmold den Rückstand auf Tabellenführer SV Bad Rothenfelde auf drei Punkte verkürzen.