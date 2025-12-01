BW Hollage wieder auf Aufstiegskurs

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

In einem Spiel der Bezirksliga gewann der Tabellenzweite BW Hollage nach zwischenzeitlichen 1:2 Rückstand noch mit 4:2 gegen den abstiegsbedrohten SC Glandorf, der sich durch zwei Feldverweise selbst schwächte. BW Hollage hat nach drei Siegen in Folge den Rückstand auf den Tabellenführer SV Bad Rothenfelde auf sechs Punkte reduziert und kann wieder Hoffnungen auf den Aufstieg schöpfen. Der SC Glandorf musste durch die Niederlage im Kampf um den Klassenerhalt einen Rückschlag hinnehmen.

Der SC Glandorf konnte die frühe Hollager Führung durch Philipp Eckhardt mit einem Doppelschlag durch Samed Börekci und Leon Narendorf nach einer halben Stunde Spielzeit in einer 2:1-Führung drehen. Die Schlüsselszene des Spiel ereignete sich fünf Minuten nach der Pause, als der Glandorfer Jakob Brockmeyer nach einer Notbremse eine rote Karte kassierte. In Überzahl erhöhten die Gäste den Druck und konnten eine Viertelstunde vor dem Ende durch den kurz zuvor eingewechselten Maximilian Schmidt und Luca Meyer innerhalb einer Minute das Spiel zur 3:2-Führung drehen. Fünf Minuten vor dem Ende machte Luca Meyer nach feiner Vorarbeit von Maximilian Schmidt mit seinem neunten Saisontreffer zum 4:2 den Deckel auf das Spiel. In der Nachspielzeit sah der Glandorfer Torjäger Samed Börekci noch eine unnötige gelb-rote Karte. Traf doppelt für BW Hollage - Luca Meyer - – Foto: Fupa Die Stimmen zum Spiel:

"Wir waren im ersten Durchgang kaum im Spiel und gehen verdient mit einem Rückstand in die Pause. Mit dem Platzverweis kippt die Partie dann aber komplett in unsere Richtung und auch unsere Bank hatte einmal mehr einen großen Impact aufs Spiel. Ein hart erarbeiteter Sieg gegen einen starken SC Glandorf", sagte Hollages Daniel Lutzer.