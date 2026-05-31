BW Hollage wahrt Titelchance mit spätem Sieg in Bad Rothenfelde

BW Hollage hat seine große Chance auf die Meisterschaft in der Bezirksliga gewahrt. Die Mannschaft gewann beim SV Bad Rothenfelde nach einem späten Comeback mit 3:2 (1:1) und kann nun am kommenden Samstag mit einem Punktgewinn im Derby gegen TuS Eintracht Rulle den Titel sowie den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga perfekt machen.
Die Gastgeber erwischten den besseren Start. Nach einem von Ledjon Krasniqi getretenen Eckball brachte Felix Gelhoet den SV Bad Rothenfelde bereits in der Anfangsphase mit 1:0 in Führung.
Hollage fand anschließend besser ins Spiel und kam kurz vor der Pause zum Ausgleich. Luca Meyer wurde im Strafraum gefoult, den fälligen Elfmeter verwandelte Tim Witte in der 41. Minute sicher zum 1:1.
Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle. Ein Hollager Treffer wurde wegen Abseits aberkannt, zudem vergab Meyer eine aussichtsreiche Gelegenheit zur Führung. Stattdessen schlug Bad Rothenfelde erneut zu: Sam-Niki Lange erzielte mit seinem elften Saisontor das 2:1 für die Gastgeber.
Für Hollage stand viel auf dem Spiel. Bei einer Niederlage und einem gleichzeitigen Erfolg des TuS Berge wäre die Tabellenführung in Gefahr geraten. In der Schlussphase zeigte die Mannschaft jedoch große Moral. Tristan Siemon traf in der 80. Minute zum 2:2-Ausgleich, ehe Routinier Max Schmidt kurz vor dem Abpfiff den viel umjubelten Siegtreffer zum 3:2 erzielte.
SVR-Trainer Stefan Ballsottemeyer haderte nach der Partie vor allem mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft. „Wir sind gut ins Spiel gekommen und konnten früh das 1:0 erzielen. In der 41. Minute bekamen wir dann einen Elfmeter gegen uns, der zum Ausgleich führte“, sagte der Coach. Auch nach dem Seitenwechsel sei seine Mannschaft erneut in Führung gegangen und habe das Spielgeschehen bestimmt. „Leider verpassten wir es, nachzulegen und für die Vorentscheidung zu sorgen. Zudem waren wir bei den Standardsituationen des Gegners nicht konzentriert genug.“ Trotz einer insgesamt guten Leistung habe sich sein Team am Ende geschlagen geben müssen.
Mit dem Erfolg bleibt BW Hollage Tabellenführer und hat die Meisterschaft nun in der eigenen Hand. Im Derby gegen den Nachbarn TuS Eintracht Rulle genügt am letzten Spieltag bereits ein Punkt, um den Titel und den Aufstieg in die Landesliga perfekt zu machen.
"Das war heute ein absoluter Sieg des Willens und der Moral. Großen Respekt an die Mannschaft, nach zwei Rückständen und in dieser Gesamtkonstellation so unbeirrt den eigenen Stiefel weiter runterzuspielen. Das Endspiel am kommenden Wochenende haben sich die Jungs heute hart erarbeitet und gleichermaßen verdient", sagte Hollages Daniel Lutzer-Both.