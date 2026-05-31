BW Hollage wahrt Titelchance mit spätem Sieg in Bad Rothenfelde Siemon und Schmidt drehen die Partie in der Schlussphase – Entscheidung um Meisterschaft fällt im Derby gegen Rulle von Michael Eggert · Heute, 21:58 Uhr · 0 Leser

Max Schmidt trifft zum Sieg - Hollage in Extase – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

BW Hollage hat seine große Chance auf die Meisterschaft in der Bezirksliga gewahrt. Die Mannschaft gewann beim SV Bad Rothenfelde nach einem späten Comeback mit 3:2 (1:1) und kann nun am kommenden Samstag mit einem Punktgewinn im Derby gegen TuS Eintracht Rulle den Titel sowie den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga perfekt machen.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start. Nach einem von Ledjon Krasniqi getretenen Eckball brachte Felix Gelhoet den SV Bad Rothenfelde bereits in der Anfangsphase mit 1:0 in Führung. Hollage fand anschließend besser ins Spiel und kam kurz vor der Pause zum Ausgleich. Luca Meyer wurde im Strafraum gefoult, den fälligen Elfmeter verwandelte Tim Witte in der 41. Minute sicher zum 1:1.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle. Ein Hollager Treffer wurde wegen Abseits aberkannt, zudem vergab Meyer eine aussichtsreiche Gelegenheit zur Führung. Stattdessen schlug Bad Rothenfelde erneut zu: Sam-Niki Lange erzielte mit seinem elften Saisontor das 2:1 für die Gastgeber. Für Hollage stand viel auf dem Spiel. Bei einer Niederlage und einem gleichzeitigen Erfolg des TuS Berge wäre die Tabellenführung in Gefahr geraten. In der Schlussphase zeigte die Mannschaft jedoch große Moral. Tristan Siemon traf in der 80. Minute zum 2:2-Ausgleich, ehe Routinier Max Schmidt kurz vor dem Abpfiff den viel umjubelten Siegtreffer zum 3:2 erzielte.

Tristian Siemon gelingt das 2:2 - Jubel im Hollager Lager – Foto: Karl-Heinz Rickelmann