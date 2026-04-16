BW Hollage vor richtungsweisendem Topspiel

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Die Bezirksliga steuert auf eine entscheidende Phase zu. Während sich an der Tabellenspitze ein Dreikampf abzeichnet, kämpfen im Tabellenkeller mehrere Mannschaften um den Klassenerhalt. Der kommende Spieltag bietet sowohl im Titelrennen als auch im Abstiegskampf richtungsweisende Begegnungen.

BW Hollage präsentiert sich in der Rückserie in bestechender Form und ist mit neun Siegen aus zehn Spielen aktuell das dominierende Team der Liga. Im Topspiel gegen den TuS Berge kann der Spitzenreiter einen direkten Verfolger weiter distanzieren. Zwar beträgt der Vorsprung auf Rang drei elf Punkte, allerdings haben die Gäste noch drei Nachholspiele in der Hinterhand. Ein Heimsieg würde Hollage eine noch komfortablere Ausgangslage im Titelrennen verschaffen.

Der SV Bad Rothenfelde bleibt ärgster Konkurrent von Hollage. Mit fünf Punkten Rückstand, aber einem Spiel weniger, ist die Ausgangslage weiterhin vielversprechend. Allerdings wartet mit dem TSV Riemsloh eine schwierige Aufgabe. Die Gastgeber gehen nach einem Auswärtssieg unter der Woche mit Rückenwind in die Partie und wollen dem Favoriten Paroli bieten. Bad Rothenfelde benötigt jedoch einen Sieg, um im Meisterschaftsrennen weiter Druck auszuüben.

Der SC Glandorf hat sich zuletzt im Abstiegskampf stabilisiert und mit zwei Siegen aus vier Spielen wieder Anschluss gefunden. Der emotionale Last-Minute-Erfolg zuletzt hat zusätzliches Selbstvertrauen freigesetzt. Gegen den SSC Dodesheide will die Mannschaft diesen Schwung nutzen, um sich weiter Luft im Tabellenkeller zu verschaffen.

SV Quitt Ankum – Eintracht Rulle - Sonntag 15.00 Uhr -

Im Tabellenkeller kommt es zu einem wichtigen Duell zweier abstiegsbedrohter Teams. Eintracht Rulle reist nach dem ersten Sieg der Rückserie mit neuem Selbstvertrauen an. Unter Trainer Simon Garthaus soll der Aufwärtstrend bestätigt werden. Gastgeber Ankum hingegen steht mit bereits neun Punkten Rückstand auf das rettende Ufer unter erheblichem Druck und benötigt dringend Zählbares.

Hagener SV – FCR Bramsche - Sonntag 15.00 Uhr -

Nach der jüngsten Heimniederlage steht der Hagener SV unter Zugzwang. Gegen den offensivstarken FCR Bramsche braucht es eine deutliche Leistungssteigerung. Der Heimvorteil spricht zwar für Hagen, doch nur mit einer geschlossenen und konzentrierten Vorstellung wird ein Punktgewinn möglich sein.

SF Lechtingen – SV Alfhausen - Sonntag 14.00 Uhr -

Die SF Lechtingen gehen als klarer Favorit in die Partie gegen Schlusslicht SV Alfhausen. Mit einer starken Rückrunde hat sich das Team auf den zweiten Platz der Rückrundentabelle vorgearbeitet. Gegen das Tabellenschlusslicht bietet sich die Gelegenheit, diese Position weiter zu festigen und den positiven Trend fortzusetzen.