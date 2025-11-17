BW Hollage und Gretesch teilen Punkte in intensivem Duell

BW Hollage kontrollierte große Teile der Partie gegen die SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC, musste sich nach zwei vermeidbaren Gegentoren aber mit einem Unentschieden begnügen. Co-Trainer Alexander Helm lobt die Leistung seines Teams als Schritt in die richtige Richtung.
Blau-Weiss Hollage und die SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC trennten sich am Sonntag auf dem heimischen Platz 2:2. Hollage zeigte über weite Strecken eine starke spielerische Leistung, musste aber früh einen Rückschlag verkraften: „Wir gehen sehr früh in Rückstand durch einen Fehler im Spielaufbau, weil sich dann unsere ohnehin schon angeschlagene Torhüterin verletzt hat, mit Verdacht auf Kreuzbandriss, mussten dann deswegen schon sehr früh wechseln“, erklärte Co-Trainer Alexander Helm.
Die Hollagerinnen ließen sich davon nicht verunsichern, erzielten schnell den Ausgleich und übernahmen fortan die Kontrolle: „Wir hatten wesentlich mehr auf dem Spiel, wir hatten das Spiel auch klar dominiert. Gehen dann damit auch verdient 2:1 in Führung. Haben die Räume, die uns Gretesch gelassen hat, auch sehr gut bespielt. Haben sehr gut zwischen den gegnerischen Ketten uns bewegt.“
Trotz der klaren spielerischen Dominanz musste Hollage kurz vor und nach der zweiten Halbzeit zwei Tore hinnehmen, die aus Fehlern im Spielaufbau resultierten. „Das 2-2 haben wir trotzdem noch nicht nachgelassen, haben versucht dann trotzdem noch aus dem dritten Tor zu spielen. Ja, unterm Strich waren wir die klar bessere Mannschaft. Es war für uns sicherlich, unabhängig von den zwei etwas ärgerlichen Gegentoren, ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben all die Dinge, die wir vorgegeben haben, sehr gut umgesetzt“, bilanzierte Helm.
Gretesch-Trainer Johannes Müller sah sein Team defensiv gut aufgestellt: „Wir sind von Beginn an gut im Spiel und setzen unseren Matchplan über weite Strecken sehr ordentlich um. Das frühe Tor fällt nach einem Muster, das wir uns vorher erarbeitet haben. Leonie Beckmann luchst der gegnerischen Torhüterin den Ball ab und schiebt zum 0:1 ein.“
Allerdings fehlte den Gästen phasenweise die Konsequenz in den Zweikämpfen: „Vor dem Ausgleich haben wir gleich mehrfach die Möglichkeit zu klären, kommen aber viel zu spät in die Zweikämpfe und führen diese nicht mit der gleichen Konsequenz wie Hollage.“ Den Ausgleich erzielte Hollage über Stefanie Gühmann (9.), bevor Svenja Torbecke (33.) die Führung herstellte. Gretesch gelang schließlich in der 74. Minute erneut der Ausgleich durch Leonie Beckmann.
Müller zeigte sich dennoch zufrieden: „Unsere Mannschaft hat den Matchplan sehr gut umgesetzt. Neben den beiden Toren hatten wir noch einige weitere Situationen, in denen wir den Ball in aussichtsreichen Positionen gewonnen haben, aus denen wir aber leider kein Kapital schlagen konnten. Defensiv haben wir im Großen und Ganzen nur Distanzschüsse zugelassen, die für unsere Torhüterin aber kein Problem waren. Wir sind auf jeden Fall mit dem Punkt zufrieden, denn wie erwartet war Hollage deutlich stärker, als es Tabelle und Form aussagen.“
Das Spiel bot den 170 Zuschauern eine intensive, faire Partie, in der beide Teams ihre Stärken zeigten – Hollage spielerisch überlegen, Gretesch kämpferisch konsequent, am Ende aber teilten sich die Mannschaften die Punkte.