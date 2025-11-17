BW Hollage und Gretesch teilen Punkte in intensivem Duell

– Foto: Cedric Siefker

BW Hollage kontrollierte große Teile der Partie gegen die SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC, musste sich nach zwei vermeidbaren Gegentoren aber mit einem Unentschieden begnügen. Co-Trainer Alexander Helm lobt die Leistung seines Teams als Schritt in die richtige Richtung.

Blau-Weiss Hollage und die SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC trennten sich am Sonntag auf dem heimischen Platz 2:2. Hollage zeigte über weite Strecken eine starke spielerische Leistung, musste aber früh einen Rückschlag verkraften: „Wir gehen sehr früh in Rückstand durch einen Fehler im Spielaufbau, weil sich dann unsere ohnehin schon angeschlagene Torhüterin verletzt hat, mit Verdacht auf Kreuzbandriss, mussten dann deswegen schon sehr früh wechseln“, erklärte Co-Trainer Alexander Helm.



So., 16.11.2025, 13:00 Uhr Blau-Weiss Hollage Hollage SG TSG Gretesch / Osnabr. SC SG TSG Gretesch 2 2

Die Hollagerinnen ließen sich davon nicht verunsichern, erzielten schnell den Ausgleich und übernahmen fortan die Kontrolle: „Wir hatten wesentlich mehr auf dem Spiel, wir hatten das Spiel auch klar dominiert. Gehen dann damit auch verdient 2:1 in Führung. Haben die Räume, die uns Gretesch gelassen hat, auch sehr gut bespielt. Haben sehr gut zwischen den gegnerischen Ketten uns bewegt.“ Trotz der klaren spielerischen Dominanz musste Hollage kurz vor und nach der zweiten Halbzeit zwei Tore hinnehmen, die aus Fehlern im Spielaufbau resultierten. „Das 2-2 haben wir trotzdem noch nicht nachgelassen, haben versucht dann trotzdem noch aus dem dritten Tor zu spielen. Ja, unterm Strich waren wir die klar bessere Mannschaft. Es war für uns sicherlich, unabhängig von den zwei etwas ärgerlichen Gegentoren, ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben all die Dinge, die wir vorgegeben haben, sehr gut umgesetzt“, bilanzierte Helm.