BW Hollage übernimmt Tabellenführung Auswärtssieg beim Hagener SV verlängert beeindruckende Serie – Gäste seit Oktober ohne Niederlage von Michael Eggert · Heute, 18:23 Uhr · 0 Leser

Jubel bei BW Hollage - Archiv-Foto - – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

BW Hollage bleibt in der Bezirksliga das Team der Stunde. Mit dem Auswärtssieg beim Hagener SV setzte die Mannschaft ihre Erfolgsserie fort und ist nun seit dem 12. Oktober in Meisterschaftsspielen ungeschlagen. Da mehrere Konkurrenten patzten, übernahm Hollage zudem die Tabellenführung in der derzeit etwas verzerrten Tabelle.

Die Gäste erwischten einen perfekten Start. Bereits ihre erste klare Offensivaktion führte zur Führung: Nach einer scharfen Flanke von der Grundlinie hatte Florian Jordemann im Strafraum zu viel Platz und traf mit seinem zweiten Saisontor früh zum 1:0. Kurz darauf musste Hollage verletzungsbedingt vorübergehend in Unterzahl spielen – und kassierte in dieser Phase den Ausgleich. Nach einer Freistoßflanke stand Tom Haarbach am zweiten Pfosten goldrichtig und verwertete zum 1:1. Der Hagener SV hätte unmittelbar danach sogar nachlegen können, ließ jedoch eine weitere klare Möglichkeit ungenutzt.

BW Hollage antwortet direkt nach der Pause Die Gäste fingen sich schnell wieder und bekamen kurz vor der Pause einen Handelfmeter zugesprochen. Jonas Gramann scheiterte zunächst am Hagener Torhüter Matthias. Direkt nach dem Wiederanpfiff machte er seinen Fehlschuss jedoch wett und erzielte die erneute Führung für Hollage.

Florian Jordemann und Jonas Gramann trafen für BW Hollage zum Sieg. – Foto: Fupa