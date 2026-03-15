BW Hollage übernimmt Tabellenführung

BW Hollage bleibt in der Bezirksliga das Team der Stunde. Mit dem Auswärtssieg beim Hagener SV setzte die Mannschaft ihre Erfolgsserie fort und ist nun seit dem 12. Oktober in Meisterschaftsspielen ungeschlagen. Da mehrere Konkurrenten patzten, übernahm Hollage zudem die Tabellenführung in der derzeit etwas verzerrten Tabelle.
Die Gäste erwischten einen perfekten Start. Bereits ihre erste klare Offensivaktion führte zur Führung: Nach einer scharfen Flanke von der Grundlinie hatte Florian Jordemann im Strafraum zu viel Platz und traf mit seinem zweiten Saisontor früh zum 1:0.
Kurz darauf musste Hollage verletzungsbedingt vorübergehend in Unterzahl spielen – und kassierte in dieser Phase den Ausgleich. Nach einer Freistoßflanke stand Tom Haarbach am zweiten Pfosten goldrichtig und verwertete zum 1:1. Der Hagener SV hätte unmittelbar danach sogar nachlegen können, ließ jedoch eine weitere klare Möglichkeit ungenutzt.
BW Hollage antwortet direkt nach der Pause
Die Gäste fingen sich schnell wieder und bekamen kurz vor der Pause einen Handelfmeter zugesprochen. Jonas Gramann scheiterte zunächst am Hagener Torhüter Matthias. Direkt nach dem Wiederanpfiff machte er seinen Fehlschuss jedoch wett und erzielte die erneute Führung für Hollage.
In der Folge blieb BW Hollage die spielbestimmende Mannschaft. Die Gäste kontrollierten die Begegnung weitgehend und ließen kaum noch Chancen der Gastgeber zu. In der Schlussphase verpasste Hollage zwar eine weitere Großchance, brachte den Vorsprung jedoch sicher über die Zeit.
„Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und haben mit der frühen Führung den perfekten Start erwischt. In der Folge hatten wir die Partie eigentlich im Griff, Hagen war aber vor allem über Standards stets gefährlich. Nach dem Ausgleich und unserem vergebenen Elfmeter lag das Momentum zur Pause eher beim HSV, wir haben nach dem Wechsel aber wieder sehr gut zu unserem Spiel gefunden und hätten auch höher gewinnen können. Insgesamt ein hart erarbeiteter Sieg gegen einen aufopferungsvoll kämpfenden Gegner mit einem starken Torwart“, sagte Hollages Daniel Lutzer-Both.
Hagens Trainer Matthis Lührmann zeigte sich nach der Partie fair: „Glückwunsch an Hollage zum Sieg. Am Ende verdient. Leider konnten wir nicht unsere beste Leistung zeigen.“