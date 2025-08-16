Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Andreas LITZE Richter
BW Hollage siegt nach langer Anlaufzeit
Luca Meyer und Torben Lübben treffen für neuen Spitzenreiter
Gegen eine kompakten und kampfstarken SC Glandorf benötigte BW Hollage eine lange Anlaufzeit um am Ende einen insgesamt verdienten 2:0-Erfolg zu feiern.
Bis zur Pause hielten die Gäste mit hohen kämpferischen Einsatz das bis dahin nicht unverdiente 0:0-Unentschieden. Eine Viertelstunde vor dem Ende gelang Luca Meyer mit einem unhaltbaren Kopfballtreffer der viel umjubelte Führugstreffer für die Gastgeber. Der kurz zuvor eingewechselt Torben Lübben machte mit seinem ersten Saisontor kurz vor dem Abpfiff den Deckel auf die Partie. BW Hollage spingt zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze.
"Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen kompakten Gegner. Wir hatten in Durchgang 1 zwar nahezu ausschließlich den Ball, aber zu selten in den gefährlichen Räumen. Nach dem Wechsel waren wir zwingender, gehen verdient in Führung und machen zur richtigen Zeit das 2:0. Wir waren sehr geduldig und gehen zurecht als Sieger vom Platz", zeigte sich Hollages Trainer Lukas Reineke durchaus zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft.
"Ein ausgeglichenes Spiel mit Chancenplus von uns in der ersten Halbzeit. Hollage hatte gefährliche Standards und Ecken, wodurch die letztendlich ihre Tore erzielen. In der zweiten Halbzeit hatten wir noch eine sehr gute Möglichkeit, die der Torhüter stark pariert. Wir schaffen es aktuell leider nicht, hinten die Null zu halten und uns vorne für den hohen Aufwand zu belohnen. Entsprechend stehen wir leider mit leeren Händen da,“ sagte uns nach dem Spiel Trainer Lars Brinkschröder ( SC Glandorf).