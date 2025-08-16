BW Hollage siegt nach langer Anlaufzeit

– Foto: Andreas LITZE Richter

Gegen eine kompakten und kampfstarken SC Glandorf benötigte BW Hollage eine lange Anlaufzeit um am Ende einen insgesamt verdienten 2:0-Erfolg zu feiern.

Bis zur Pause hielten die Gäste mit hohen kämpferischen Einsatz das bis dahin nicht unverdiente 0:0-Unentschieden. Eine Viertelstunde vor dem Ende gelang Luca Meyer mit einem unhaltbaren Kopfballtreffer der viel umjubelte Führugstreffer für die Gastgeber. Der kurz zuvor eingewechselt Torben Lübben machte mit seinem ersten Saisontor kurz vor dem Abpfiff den Deckel auf die Partie. BW Hollage spingt zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze. 1. Saisontor für BW Hollage - Torben Lübben – Foto: Fupa

Die Stimmen zum Spiel: "Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen kompakten Gegner. Wir hatten in Durchgang 1 zwar nahezu ausschließlich den Ball, aber zu selten in den gefährlichen Räumen. Nach dem Wechsel waren wir zwingender, gehen verdient in Führung und machen zur richtigen Zeit das 2:0. Wir waren sehr geduldig und gehen zurecht als Sieger vom Platz", zeigte sich Hollages Trainer Lukas Reineke durchaus zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft.