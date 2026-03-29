BW Hollage Serie hält - lässt aber Punkte liegen SF Lechtingen kann frühen Rückstand ausgleichen von Michael Eggert · Heute, 17:03 Uhr · 0 Leser

Luca Meyer trifft früh zum 1:0 für BW Hollage in Lechtigen – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

In der Bezirksliga kam es zu einem intensiven Nachbarschaftsduell zwischen SF Lechtingen und Tabellenführer BW Hollage. Die Gäste verlängerten zwar ihre beeindruckende Serie auf nun 13 ungeschlagene Spiele (zehn Siege, drei Unentschieden), mussten sich am Ende jedoch mit einem leistungsgerechten 1:1 begnügen.

Die Partie begann mit einem frühen Paukenschlag: Bereits nach vier Minuten nutzte BW Hollage seine erste Offensivaktion. Nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum erzielte Luca Meyer sein elftes Saisontor und brachte den Spitzenreiter früh in Führung. In der Folge übernahm Lechtingen zunehmend die Initiative, während Hollage kontrolliert agierte und defensiv wenig zuließ. Nach rund einer halben Stunde wurden die Angriffsbemühungen der Gastgeber belohnt. Nach einer sehenswerten Kombination bereitete Joscha Bartke vor, Simon Büldt vollendete zum 1:1-Ausgleich – sein erstes Saisontor.

SF Lechtingen bejubelt den Ausgleich durch Simon Boldt – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Im zweiten Durchgang entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung mit wenigen klaren Torchancen auf beiden Seiten. Beide Teams agierten diszipliniert, ohne entscheidende Akzente zu setzen. So blieb es beim insgesamt gerechten Unentschieden. In der Tabelle behauptet BW Hollage trotz des Punktverlustes die Spitzenposition mit drei Punkten Vorsprung auf den SV Bad Rothenfelde und sechs Zählern auf TuS Berge. Allerdings hat Hollage im Vergleich zur Konkurrenz bereits bis zu drei Spiele mehr absolviert, was die Ausgangslage im Meisterschaftsrennen relativiert.