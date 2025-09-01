Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
– Foto: Karl-Heinz Rickelmann
BW Hollage schließt zum Spitzentrio auf
Meyer und Kleinbutemeier treffen zum 2:0-Sieg gegen SV Quitt Ankum
Mit einen hoch verdienten 2:0-Heimerfolg kletterte BW Hollage auf den vierten Tabellenplatz und schließt zum Führungstrio auf.
Der Gastgeber war von Beginn an klar bestimmend. Kurz vor der Halbzeitpause gelang Luca Meyer mit seinem dritten Saisontor der überfällige Führungstreffer für BW Hollage.
Nach fast einer Stunde Spielzeit hielt Gästekeeper Nick Hehemann sein Team im Spiel, als er einen von Benedikt Wesseln getretenen Strafstoß abwehren konnte. Kurz darauf kassierten die Gäste eine gelb-rote Karte. Die personelle Überzahl nutzte BW Hollage postwendend zum entscheiden 2:0 durch Tom Kleinebutemeyer. Damit war das Spiel frühzeitig entschieden.
Tom Klenbuntemeier erzielte das 2:0 für BW Hollage – Foto: Fupa
Hollages Trainer Lennart Süllow zeigte sicher zufrieden mit dem Spiel seiner Mannschaft: "Ein absolut ungefährdeter Sieg, mit dem wir sehr zufrieden sein können. Von Beginn an hatten wir das Spiel unter Kontrolle und haben gezeigt, dass wir die Partie unbedingt gewinnen wollten. Am Ende muss man dennoch festhalten, dass wir unsere zahlreichen Chancen noch konsequenter hätten nutzen können, um das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten. Gleichzeitig darf man aber nicht vergessen, dass es in dieser Liga nie einfach ist: Jeder Gegner wirft alles rein, kämpft bis zum Schluss und macht es einem immer wieder schwer. Umso wichtiger ist es, dass wir unser Spiel so souverän durchgezogen haben und die drei Punkte verdient mitgenommen haben.“
"Wir haben es in keiner Phase des Spiels geschafft Hollages Spielaufbau unter Druck zu setzen. Im Spielaufbau oder nach Ballgewinnen waren wir nicht in der Lage Angriffe gefährlich zu Ende zu spielen. In Unterzahl bringen wir dann das Spiel ordentlich zu Ende. Ärgerlich sind die Gegentore, wie sie fallen. Aber dennoch gewinnt Hollage das Spiel hoch verdient,“ lautet das Fazit von Trainer Matthias Luttmer (SV Quitt Ankum) nach dem Spiel.