BW Hollage schließt zum Spitzentrio auf

Mit einen hoch verdienten 2:0-Heimerfolg kletterte BW Hollage auf den vierten Tabellenplatz und schließt zum Führungstrio auf.

Der Gastgeber war von Beginn an klar bestimmend. Kurz vor der Halbzeitpause gelang Luca Meyer mit seinem dritten Saisontor der überfällige Führungstreffer für BW Hollage.

Nach fast einer Stunde Spielzeit hielt Gästekeeper Nick Hehemann sein Team im Spiel, als er einen von Benedikt Wesseln getretenen Strafstoß abwehren konnte. Kurz darauf kassierten die Gäste eine gelb-rote Karte. Die personelle Überzahl nutzte BW Hollage postwendend zum entscheiden 2:0 durch Tom Kleinebutemeyer. Damit war das Spiel frühzeitig entschieden.