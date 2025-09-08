BW Hollage schließt zum Führungstrio auf

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
BW Hollage musste heute einem Spiel der Bezirksliga beim Aufsteiger TSV Riesmloh antreten.
Arlind Smakolli brachte die Gäste gegen Ende der ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung und baute die Führung mit seinem zweiten Treffer nach einer Stunde Spielzeit auf 2:0 aus.
Luca Meyer machte bereits eine Viertelstunde vor dem Abpfiff mit seinem vierten Saisontreffer früh den Deckel auf die Partie. BW Hollage sprang nach dem Erfolg auf den vierten Tabellenplatz und hat das Führungstrio mit nur dritten Rückstand im Fokus.
"Wir haben über 90 Minuten die sehr widrigen Bedingungen hier angenommen und fahren einen ungefährdeten und hochverdienten Sieg ein. Wir haben hinten nur zwei Torschüsse zugelassen und vorne drei unserer zahlreichen Chancen genutzt. Kompliment an das Team!", sagte uns Hollages Trainer Lukas Reineke.
"Ein verdienter Sieg für Hollage. Wir haben gegen den Topfavoriten aus Hollage gut mitgehalten und konnten über die gesamten 90 Minuten das Spiel ausgeglichen gestalten. Zwei Krüppeltore und die individuelle Qualität haben heute den Unterschied gemacht,“ lautet das Fazit von Trainer Thomas Falke (TSV Riemsloh).