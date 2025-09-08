BW Hollage schließt zum Führungstrio auf

Arlind Smakolli brachte die Gäste gegen Ende der ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung und baute die Führung mit seinem zweiten Treffer nach einer Stunde Spielzeit auf 2:0 aus.

Luca Meyer machte bereits eine Viertelstunde vor dem Abpfiff mit seinem vierten Saisontreffer früh den Deckel auf die Partie. BW Hollage sprang nach dem Erfolg auf den vierten Tabellenplatz und hat das Führungstrio mit nur dritten Rückstand im Fokus.