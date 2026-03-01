BW Hollage rückt bis auf einen Punkt an die Spitze heran 4:1-Erfolg bei SV Quitt Ankum – Niklas Lübben schnürt Dreierpack von Michael Eggert · Heute, 18:51 Uhr · 0 Leser

Fupa- Archiv-Foto - – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Mit einem souveränen 4:1 (2:0)-Auswärtssieg bei SV Quitt Ankum hat der Tabellenzweite BW Hollage den Rückstand auf Spitzenreiter SV Bad Rothenfelde in der Bezirksliga auf einen Punkt verkürzt. Allerdings haben die Hollager eine Partie mehr absolviert als die Mannschaft aus der Kurstadt.

Vor dem Jahresauftakt hatte SV Quitt Ankum personell nachgelegt und in der Winterpause unter anderem einen Trainerwechsel vollzogen. Al Anozie übernahm im November 2025 von Mathias Luttmer. Auf dem Platz jedoch bestimmten über weite Strecken die Gäste das Geschehen. Torben Lübben brachte BW Hollage Mitte der ersten Halbzeit in Führung. Wenig später erhöhte Niklas Lübben auf 2:0. Der Tabellenzweite agierte dominant, ließ Ball und Gegner laufen und kontrollierte die Partie auch nach dem Seitenwechsel. Mitte der zweiten Hälfte machte erneut Niklas Lübben mit zwei weiteren Treffern seinen Dreierpack perfekt und sorgte frühzeitig für die Entscheidung. In der Schlussphase betrieb Tiago Ferreira mit dem Treffer zum 1:4 lediglich Ergebniskosmetik.

Niklas Lübben gelingt Dreierpack gg SV Quitt Ankum – Foto: Fupa

„Wir waren über 90 Minuten die spielbestimmende Mannschaft, der Sieg ist auch in der Höhe verdient. Wir sind sehr zufrieden mit dem Auftakt ins Jahr 2026“, sagte Hollages Daniel Lutzer-Both. Ankums Teammanager Kevin Butler sah die Partie ähnlich: „Durch zu viele individuelle Fehler hat BW Hollage auch in der Höhe verdient mit 1:4 gewonnen. Durch einen Doppelschlag Mitte der ersten Halbzeit liefen wir seit der 20. Minute einem Rückstand hinterher. Leider konnten wir vorne keine Durchschlagskraft entwickeln. Hollage hat es dann im Stile einer Spitzenmannschaft clever runtergespielt und völlig verdient gewonnen.“