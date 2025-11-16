BW Hollage nutzt seine Chancen eiskalt zum Sieg

Mit einem Doppelschlag nach einer halben Stunde Spielzeit legte BW Hollage den Grundstein zum Sieg. Zunächst gab Benedikt Wesseln einem Freistoß durch Arlind Smakolli per Kopf eine andere Richtung und brachte BW Hollage in Führung, die Joans Gramann mit einem Traumtor aus der Distanz kurz darauf zum 2:0 ausbaute. Nach einer Stunde Spielzeit machte Luca Meyer mit seinem Tor zum 3:0 - nach feiner Vorarbeit von Maximillian Schmidt - den Deckel auf das Spiel.

"Das Ergebnis spiegelt heute definitiv nicht den Spielverlauf wieder. In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten. Die letzten fünf Minuten vor der Pause haben wir zwei unnötige Gegentore bekommen, die man hätte beide verteidigen können. In der zweiten Hälfte war es wieder ein ausgeglichenes Spiel, in der Hollage Mitte der zweiten Halbzeit mit dem Tor zum 3:0 das Spiel dann entschieden hat. Unterm Strich können wir sagen, dass wir über 90 Minuten hinweg ein gutes Spiel gemacht haben. Leider fehlten uns am Ende des Tages die Tore. Glückwunsch an Hollage zum Sieg," lautet das Statement von Trainer Marcel Ruschmeier.

"Wir haben heute eine Viertelstunde gebraucht, um in die Partie zu kommen. Bis zu unserer Führung war Hütte die aktivere Mannschaft und hatte auch die gefährlicheren Aktionen. Die Tore fallen dann aus unserer Sicht zum richtigen Zeitpunkt und haben uns spürbar Sicherheit gegeben. Im Anschluss war es dann ein sehr gutes Auswärtsspiel und ein verdienter Sieg, wenn auch vielleicht um ein Tor zu deutlich", sagte Daniel Lutzer von Blau-Weiss Hollage.