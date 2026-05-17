BW Hollage lässt Punkte im Titelrennen liegen Später Ausgleich sichert dem Spitzenreiter gegen defensivstarke Bramscher immerhin ein Remis von Michael Eggert · Gestern, 22:48 Uhr · 0 Leser

Rassiges Topspiel in der Bezirksliga: BW Hollage - FCR Bramsche – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Im Kampf um die Meisterschaft in der Bezirksliga und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga hat Spitzenreiter BW Hollage einen Rückschlag hinnehmen müssen. Gegen den FCR 09 Bramsche kam die Mannschaft nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Zwei Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung auf Verfolger TUS Berge damit sechs Punkte, wobei Berge noch ein Nachholspiel ausstehen hat.

Die Gastgeber bestimmten die Partie über weite Strecken, fanden gegen die defensiv kompakt auftretenden Gäste jedoch nur selten klare Lösungen. Bramsche konzentrierte sich überwiegend auf die Absicherung und setzte auf schnelle Gegenangriffe. Kurz vor der Pause nutzte der FCR eine seiner wenigen Offensivaktionen konsequent aus: Nach Vorlage von Lasse-Bjarne Barz traf Justin van den Berg zur überraschenden Führung.

Justin v.d. Berg trifft zum 0:1 für die Gäste – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Hollage spielbestimmend, während Bramsche weiter leidenschaftlich verteidigte. Mitte der zweiten Halbzeit schwächten sich die Gäste allerdings selbst, als Barz nach einer Gelb-Roten Karte vom Platz musste. In der mehr als zwanzigminütigen Überzahl erhöhte Hollage den Druck deutlich und kam zu mehreren aussichtsreichen Möglichkeiten.

Der Ausgleich fiel jedoch erst kurz vor dem Schlusspfiff. Nach einer Flanke von Arlind Smakolli köpfte Philip Eckhardt wuchtig zum 1:1-Endstand ein.

BW Hollage bejubelt den späten Ausgleichstreffer. – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

„Blau Weiß Hollage war erwartungsgemäß spielbestimmend. Wir standen defensiv sehr kompakt und haben mit großer Leidenschaft verteidigt. Kurz vor dem Halbzeitpfiff konnten wir dann selbst in Führung gehen. Auch in der zweiten Halbzeit zeigte sich ein ähnliches Bild. Nach dem Platzverweis war es für uns deutlich schwieriger, für Entlastung zu sorgen. So mussten wir kurz vor Schluss noch den Ausgleich hinnehmen“, sagte Bramsches Trainer Marc Filip.