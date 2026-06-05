BW Hollage krönt Saison mit Meistertitel Punktgewinn im Derby gegen Eintracht Rulle sichert Aufstieg in die Landesliga von Michael Eggert · Gestern, 23:03 Uhr · 0 Leser

BW Hollage feiert den Landesliga-Aufstieg! – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

BW Hollage hat sich am letzten Spieltag der Bezirksliga die Meisterschaft gesichert und steigt in die Landesliga auf. Im mit Spannung erwarteten Derby gegen TuS Eintracht Rulle reichte dem Tabellenführer ein 1:1 (1:0)-Unentschieden, um den entscheidenden Punkt zum Titelgewinn einzufahren. Am Ende lag Hollage einen Zähler vor dem spielfreien Verfolger TuS Berge und durfte nach dem Schlusspfiff die Meisterschaft feiern.

Die Partie begann aus Sicht der Gastgeber optimal. Bereits kurz nach dem Anpfiff nutzte BW Hollage seine erste vielversprechende Offensivaktion zur Führung. Nach einer sehenswerten Vorarbeit von Thorben Lübben vollendete Jonas Holstein zum frühen 1:0. Der Treffer sorgte für große Begeisterung auf den Rängen und spielte dem Tabellenführer in die Karten.

Jonas Holstein trifft zur Hollager Führung – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

In der Folge kontrollierte Hollage das Geschehen weitgehend. Beide Mannschaften agierten konzentriert und ließen in einem intensiven, aber zunächst chancenarmen Derby nur wenig zu. Erst kurz vor dem Halbzeitpfiff nahm die Begegnung wieder an Fahrt auf. Zunächst verpasste Thorben Lübben auf Seiten der Gastgeber eine gute Gelegenheit zum Ausbau der Führung. Wenig später kam auch Eintracht Rulle zu einer aussichtsreichen Chance, als der kurz zuvor eingewechselte Simon Schulte erstmals gefährlich vor dem Tor auftauchte.

Die Gäste kamen mit deutlich mehr Schwung aus der Kabine. Vor allem die Einwechslung von Schulte belebte das Offensivspiel der Ruller spürbar. Direkt nach Wiederbeginn bot sich dem Angreifer eine gute Möglichkeit zum Ausgleich, die jedoch ungenutzt blieb. Im weiteren Verlauf übernahm Eintracht Rulle zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Während die Gäste den Druck kontinuierlich erhöhten, wirkte Hollage angesichts der Bedeutung der Partie zunehmend angespannt. Der verdiente Lohn für die stärkere Phase der Gäste folgte Mitte der zweiten Halbzeit. Sören Ludwig erzielte den Ausgleich zum 1:1 und brachte neue Spannung in das Meisterschaftsrennen. Rulle blieb anschließend die aktivere Mannschaft und drängte auf den Führungstreffer, während Hollage zunehmend mit Defensivarbeit beschäftigt war.

Sören Ludwig trifft zum 1:1 für den TUS Eintracht Rulle – Foto: Karl-Heinz Rickelmann