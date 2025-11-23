BW Hollage kletterte auf 2. Tabellenplatz

Die erste Halbzeit war von der Taktik bestimmt und verlief völlig ereignisarm. Erst nach der Pause nahm das Spiel an Fahrt auf. Nach etwas mehr als einer Stunde brachte Arlind Smarkolli nach feiner Vorarbeit des kurz zuvor eingewechselten Maximillian Schmidt den Gastgeber nicht unverdient mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später schwächten sich die Gäste selbst. Erik Kirchkesner kassierte eine überflüssige gelb-rote Karte. In Überzahl schloss Mirko Wulftange eine Viertelstunde vor dem Ende einen Konter erfolgreich ab und brachte BW Hollage mit 2:0 in Führung. Kurz vor dem Abpfiff gelang den Gästen durch Philip Adler für eine Ergebniskosmetik für die Gäste.

"An die erste Halbzeit können wir relativ schnell einen Haken machen, das war bei widrigen Bedingungen von beiden Mannschaften wenig. Aus der Pause kommen wir deutlich besser, haben einige Halbchancen und spielen es bei der Führung über Schmidt und Smakolli dann richtig gut. Der Platzverweis spielt uns natürlich in die Karten und nach dem 2:0 ist das Spiel eigentlich zu. Beim Gegentreffer sind wir zu sorglos und machen es unnötigerweise noch einmal ein paar Minuten spannend, insgesamt ist der Sieg aufgrund der zweiten Halbzeit aber verdient", sagte Hollages Daniel Lutzer nach dem Spiel.

"Insgesamt intensives Spiel, indem die Mannschaft gewinnt, die das erste Tor macht.

Dieses hat Hollage nach einem Einwurf leider gemacht. Bis zu dem Zeitpunkt haben wir leider selber auch kaum Torchancen kreiert. Erst danach wurden wir zwingender im letzten Drittel. Nach der gelb roten Karte gegen uns, war es nicht leichter. Trotzdem haben wir dann immer noch viele gute Lösungen mit dem Ball gefunden und haben durch eine schöne Kombination den Anschlusstreffer gemacht. Leider zu spät.

Glückwunsch an Hollage. Nun geht es in die letzte Woche vor der Winterpause, wo wir zu Hause noch einmal den maximalen Erfolg haben wollen," meint SSC-Coach Yannick Flottmann.