– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

BW Hollage II fegt SC Rieste vom Platz 6:0-Feuerwerk am Benkenbusch

Nicht den Hauch einer Chance lies die Reserve von BW Hollage auf dem Kunstrasenplatz am Hollager Benkenbusch dem SC Rieste in einem Spiel der Kreisliga Osnabrück - Staffel A - und setzte sich aufgrund des besseren Torverhältnisses zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze.

Über die gesamte Spielzeit war der Gastgeber spielbestimmend und Torjäger Eduard Wegmann brachte sein Team früh in Führung die Markus Baron kurz vor der Pause auf 2:0 ausbaute.

Markus Baron trifft kurz nach der Pause zum 3:0 für BW Hollage – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Erneut Eduard Wegmann mit seinem Treffer zum 3:0 kurz nach Wiederanpfiff und ein Doppelpack von Killian Brüggemann zum Spielstand von 5:0 sorgte Mitte der zweiten Halbzeit bereits frühzeitig für absolut klare Verhältnisse. Jesper Kappelmann machte kurz vor dem Abpfiff des souveränen Schiedsrichters Luca Knuth das halbe Dutzend voll. Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung.

Die Stimmen zum Spiel: Das war fußballerisch heute von Anfang bis Ende eine sehr ordentliche Leistung. Wir haben den Ball geduldig mit guter Passqualität laufen lassen und immer wieder die freien Räume nach vorne gefunden. Dementsprechend ein verdientes Ergebnis," freute sich Trainer Yannick Strößner (Blau Weiß Hollage) über den starken Auftritt seines Teams.

Das erfolgreiche Hollager Trainerduo Yannick Strößner u. Stephan Kleekamp – Foto: Karl-Heinz Rickelmann