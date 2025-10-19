BW Hollage gewinnt torreiches Bezirksliga-Topspiel

"Erstmal möchte ich ein großes Dankeschön an alle Venner Offiziellen richten, die bei den beiden Kopfverletzungen Erste Hilfe geleistet haben. Am Ende sind wir sehr froh, dass es unseren beiden Spielern gut geht und nichts Schlimmeres passiert ist.

Zum Spiel: Venne hat mit den einzigen beiden Torschüssen aus dem Spiel heraus die schnelle 2:0-Führung erspielt. Trotz der beiden Rückstände haben wir heute Venne 90min lang kontrolliert und gewinnen am Ende hochverdient - leider mit 2-3 Toren zu wenig - dieses Spiel. Chapeau an meine Mannschaft,“ lautet das Fazit nach dem Spiel von Trainer Lukas Reineke (BW Hollage).