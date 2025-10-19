BW Hollage gewinnt torreiches Bezirksliga-Topspiel

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Es war ein rassiges Bezirkliga-Spitzenspiel mit vielen Highlights auf beiden Seiten.
Mit einem Doppelschlag durch Tore von Philipp Muth und Fabian Knäuper gingen die Gäste früh mit 2:0 in Führung. Der Gastgeber antwortete prompt und erzielte durch Torben Lübben und einem von Jonas Gramann direkt verwandelten Freistoß noch vor der Pause den 2:2-Ausgleich. Kurz vor der Halbzeit zogen sich bei einen Zusammenprall zwei Spieler des Gastgebers Verletzungen am Kopf zu und mussten ausgewechselt werden. Der Trainer von BW Hollage Lukas Reineke konnte hinsichtlich der Verletzung in seinem Statement Gott sei Dank Entwarnung geben. Nach Wiederanpfiff ging es sportlich Schlag auf Schlag weiter. Zunächst fehlte Jonas Gramann bei einem Pfostenschuß das nötige Quäntchen Glück bevor nach knapp einer Stunde Addy Menga einen an ihn selbst verursachten Strafstoß zu erneuten Führung für den TSV Venne verwandelte. Phillip Eckhard gelang postwendend mit einem sehenswerten Kopfball nach Vorarbeit von Arlind Smakolli der 3:3-Ausgleich. Anschließend blieb der Gastgeber tonangebend und drehten das Spiel durch einen von Timo Witte verwandelt Handelfmeter zur 4:3-Führung. BW Hollage verteidigte die knappe Führung bis in die Schlußphase und eingewechselte Justus Westermann machte in der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 5:3 endgültig den Deckel auf das Spiel. Nach dem Spiel sah der Venner Spieler John Holm noch eine gelb-rote Karte.
Timo Witte drehte mit seinem Tor das Spiel. – Foto: Fupa
Die Stimmen zum Spiel:
„Wir haben über 90 Minuten viel investiert und die Nadelstiche genau zum richtigen Zeitpunkt gesetzt. Dennoch haben wir dem Gegner durch zu viele kleine und unnötige Foulspiele ermöglicht, seine Stärken auszuspielen – gerade über Standards. Diese Fehler hat der Gegner heute konsequent bestraft. Unserer Truppe kann ich keinen Vorwurf machen. Wir haben uns – sowohl auf als auch neben dem Platz – ordentlich präsentiert und dem Gegner den nötigen Respekt entgegengebracht. Ich wünsche Timo Lübben und Luca Meyer, die beide nach einem Zusammenstoß am Kopf ausgewechselt werden mussten, alles Gute und eine schnelle Genesung,“ lautet das Statement von Trainer Jan Niehaus (TSV Venne).
"Erstmal möchte ich ein großes Dankeschön an alle Venner Offiziellen richten, die bei den beiden Kopfverletzungen Erste Hilfe geleistet haben. Am Ende sind wir sehr froh, dass es unseren beiden Spielern gut geht und nichts Schlimmeres passiert ist.
Zum Spiel: Venne hat mit den einzigen beiden Torschüssen aus dem Spiel heraus die schnelle 2:0-Führung erspielt. Trotz der beiden Rückstände haben wir heute Venne 90min lang kontrolliert und gewinnen am Ende hochverdient - leider mit 2-3 Toren zu wenig - dieses Spiel. Chapeau an meine Mannschaft,“ lautet das Fazit nach dem Spiel von Trainer Lukas Reineke (BW Hollage).
So geht es weiter:
BW Hollage spielt am Mittwoch, 29. Oktober 2025 um 19.00 Uhr in der Alf-Trans-Arena beim Aufsteiger SV Alfhausen.
Der TSV Venne muß am Sonntag, den 26. Oktober 2025 um 15.00 Uhr beim TUS Berge antreten.