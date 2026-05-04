BW Hollage festigt Tabellenführung mit souveränem Heimsieg

Philipp Eckhard trifft zum 3:0 nach Vorarbeit von Max Schmidt – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Mit einem ungefährdeten 3:0-Erfolg hat BW Hollage seine Spitzenposition in der Bezirksliga weiter gefestigt und den Vorsprung auf fünf Punkte ausgebaut – allerdings bei einem Spiel mehr als die Konkurrenz.

Die Gastgeber starteten druckvoll in die Partie und belohnten sich früh: Bereits in der achten Minute brachte Routinier Florian Jordemann sein Team mit 1:0 in Führung. In der Folge blieb Hollage die spielbestimmende Mannschaft, erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten, ließ jedoch die nötige Konsequenz im Abschluss vermissen, sodass es mit der knappen Führung in die Halbzeit ging.

Auch nach dem Seitenwechsel kontrollierte Hollage weitgehend das Geschehen, musste jedoch bis in die Schlussphase auf die Vorentscheidung warten. Eine Viertelstunde vor Spielende war es der kurz zuvor eingewechselte Philipp Eckhard, der nach Vorarbeit von Jordemann auf 2:0 erhöhte. In der Nachspielzeit setzte Eckhard nach Vorlage von Maximilian Schmidt mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt zum 3:0-Endstand.