BW Hollage feiert Last-Minute Sieg beim SV Alfhausen Maximilian Schmidt traf spät für die Gäste Verlinkte Inhalte BZL Weser-Ems St. 5 Alfhausen Hollage

In einem Spiel der Bezirksliga musste BW Hollage beim abstiegsbedrohten Aufsteiger SV Alfhausen antreten. BW Hollage wollte das Spiel unbedingt gewinnen, um Anschluß zur an die Tabellenspitze herzustellen. Der SV Alfhausen benötigt im Abstiegskampf jeden Punkt.

Vor der Pause war es ein über weite Strecken ausgeglichenes Spiel mit wenigen Highligts. Nach Wiederanpfiff erhöhten die Gäste den Druck und hatten prompt Erfolg. Luca Meyer brachte die Gäste mit einen Kopfball nach Vorlage von Jonas Holstein in Führung. Mitte der zweiten Halbzeit gelang dem Gastgeber nach nach unübersichtlichen Situation im Strafraum durch Jannis Kuper der Ausgleichstreffer. In einer hektischen Schlußphase setzten die Gäste alles auf eine Karte. Zunächst verpasste Arlind Smakolli in der Schlußminute knapp die Führung für sein Team, als er mit einem Distanzschuß nur die Latte traf. In der aufgrund der vielen Verletzungsunterbrechungen berechtigten achtminütigen Nachspielzeit gelang Maximillian Schmidt mit einem Kopftor der viel umjubelte späte Siegtreffer. Julian Brans vom SV Alfhausen kassierte kurz vor dem Abpfiff noch eine überflüssige rote Karte. Maximilian gelang der späte Siegtreffer für BW Hollage – Foto: Fupa

Die Stimmen zum Spiel: "Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen Gegner, der zwar kaum gefährliche Torraumszenen zu verzeichnen hatte, dafür aber über 95 Minuten das Herz auf dem Platz gelassen und uns in jedem Zweikampf alles abverlangt hat. Wir müssen uns den Vorwurf gefallen lassen, dass wir aus unserem spielerischen Übergewicht zu wenig klare Abschlusssituation kreiert haben. Der Zeitpunkt des Siegtreffers ist vielleicht etwas glücklich, das Ergebnis aber in jedem Fall verdient. Wir sind sehr froh, dass wir uns am Ende für den hohen Aufwand belohnt haben", sagte uns Daniel Lutzer, sportlicher Leiter in Hollage.“