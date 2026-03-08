BW Hollage bleibt auf Erfolgskurs Sechster Sieg in Serie beim 2:0 gegen TSV Riemsloh – Gastgeber dominieren über weite Strecken von Michael Eggert · Heute, 21:33 Uhr · 0 Leser

BW Hollage geht gegen den TSV Riemsloh in Führung. – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

BW Hollage hat seine Erfolgsserie in der Bezirksliga fortgesetzt. Gegen den abstiegsbedrohten TSV Riemsloh setzte sich die Mannschaft mit 2:0 durch und feierte damit den sechsten Sieg in Folge. Die Gastgeber bestimmten über nahezu die gesamte Spielzeit das Geschehen, taten sich jedoch lange schwer, ihre Überlegenheit in Tore umzusetzen.

Geduld zahlt sich nach der Pause aus Von Beginn an trat BW Hollage spielbestimmend auf. Die Mannschaft kontrollierte Ball und Tempo und erspielte sich gegen kompakt verteidigende Gäste mehrere aussichtsreiche Möglichkeiten. Der TSV Riemsloh, der mit zwei Siegen in das neue Jahr gestartet war, konzentrierte sich weitgehend auf die Defensive und hielt das Spiel bis zur Pause offen. Der Abwehrriegel der Gäste hielt zunächst stand, sodass es torlos in die Halbzeit ging.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Bild unverändert. Hollage erhöhte den Druck, doch im letzten Drittel fehlte zunächst die nötige Durchschlagskraft. Erst nach einer Stunde fiel die überfällige Führung: Nach einem Eckball von Torben Lübben traf Niklas Lübben per Kopfball zur verdienten Führung. Nur wenige Minuten später legten die Gastgeber nach. Jonas Holstein nutzte eine weitere Offensivaktion und erhöhte auf 2:0. Mit dem zweiten Treffer war die Partie frühzeitig entschieden, da Riemsloh offensiv kaum Akzente setzen konnte.