BW Hollage behauptet Tabellenführung

– Foto: Marcus Fischer

BW Hollage bleibt in der Bezirksliga das Maß der Dinge und hat seine Serie ohne Niederlage weiter ausgebaut. Gegen den SV Bad Laer setzte sich der Tabellenführer mit 2:0 durch und verteidigte damit seinen Vorsprung von zwei Punkten bei einem allerdings mehr absolvierten Spiel.

Die Gastgeber erwischten einen optimalen Start: Luca Meyer brachte Hollage nach Vorarbeit von Niklas Lübben früh in Führung. In der Folge bestimmte der Spitzenreiter das Geschehen und erspielte sich weitere Möglichkeiten. Florian Jordemann erhöhte Mitte der zweiten Halbzeit auf 2:0, nachdem er bereits zuvor mit einem Kopfball an der Latte gescheitert war.

Kurz vor der Pause bot sich dem SV Bad Laer die große Chance zum Ausgleich. Nach einem von Schiedsrichter Jakob Dammann verhängten Strafstoß traf Nicolas Rinklage jedoch nur den Pfosten. Statt eines möglichen Wendepunkts blieb es bei der knappen Führung für Hollage.

Nach dem Seitenwechsel neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend. Hollage verwaltete den Vorsprung souverän, ohne dass Bad Laer noch einmal entscheidend Druck entwickeln konnte.

Bad Laers Trainer Michael Mentrup sah trotz der vierten Niederlage in Serie einen positiven Ansatz: „Das Spiel war aus meiner Sicht ein Fortschritt, auch wenn die Niederlage verdient war.“ Er verwies zudem auf die schwierige Personalsituation seiner Mannschaft.

Daniel Lutzer-Both (BW Hollage) betonte hingegen die Überlegenheit im ersten Durchgang: „Wir waren drückend überlegen und hätten höher führen können. In der zweiten Hälfte ist der Sieg nicht mehr in Gefahr geraten.“

Während BW Hollage seine Spitzenposition festigt, rutscht der SV Bad Laer nach anhaltender Ergebniskrise auf Rang zehn ab und findet sich im Tabellenmittelfeld wieder.