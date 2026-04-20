BW Hollage behauptet Spitzenposition im Verfolgerduell

Im Spitzenspiel der Bezirksliga hat BW Hollage seine Erfolgsserie fortgesetzt und sich mit 2:1 gegen den direkten Verfolger TUS Berge durchgesetzt. In einer zunächst ereignisarmen Partie fiel die Entscheidung erst nach der Pause.
Beide Mannschaften begegneten sich in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe, ohne dabei zwingende Torchancen zu kreieren. Das 0:0 zur Pause entsprach dem Spielverlauf, der von viel Einsatz, aber wenig Durchschlagskraft geprägt war.
Nach dem Seitenwechsel nahm die Begegnung deutlich an Tempo auf. In der 55. Minute brachte Luca Meyer die Gastgeber per Kopfball in Führung, nachdem Mathis Voßgröne den Treffer mit einer präzisen Hereingabe vorbereitet hatte. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Lennart Meyer glich wenige Minuten später nach einer Einzelaktion zum 1:1 aus und erzielte damit seinen fünften Saisontreffer.
Die erneute Führung für BW Hollage folgte beinahe im direkten Gegenzug. Phillip Eckhardt verwertete eine scharf getretene Flanke von Voßgröne per Kopf zum 2:1. In der Schlussphase verteidigte Hollage den Vorsprung souverän und sicherte sich einen insgesamt verdienten Erfolg.
Die Stimmen zum Spiel:
„In einem intensiven und ausgeglichenen Spiel waren wir heute zweiter Sieger. Zwei gute Momente entscheiden heute ein Topspiel. Wir waren im letzten Drittel zu ungenau. Glückwunsch an Hollage“, sagte TUS-Trainer Rene Wolting nach der Partie.
„Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mit wenigen Highlights hatten wir das Spiel im zweiten Durchgang größtenteils im Griff und haben uns am Ende des Tages für den großen Aufwand belohnt“, sagte Hollages Daniel Lutzer-Both.