BW Hollage behauptet Spitzenposition im Verfolgerduell

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Im Spitzenspiel der Bezirksliga hat BW Hollage seine Erfolgsserie fortgesetzt und sich mit 2:1 gegen den direkten Verfolger TUS Berge durchgesetzt. In einer zunächst ereignisarmen Partie fiel die Entscheidung erst nach der Pause.

Beide Mannschaften begegneten sich in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe, ohne dabei zwingende Torchancen zu kreieren. Das 0:0 zur Pause entsprach dem Spielverlauf, der von viel Einsatz, aber wenig Durchschlagskraft geprägt war.

Nach dem Seitenwechsel nahm die Begegnung deutlich an Tempo auf. In der 55. Minute brachte Luca Meyer die Gastgeber per Kopfball in Führung, nachdem Mathis Voßgröne den Treffer mit einer präzisen Hereingabe vorbereitet hatte. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Lennart Meyer glich wenige Minuten später nach einer Einzelaktion zum 1:1 aus und erzielte damit seinen fünften Saisontreffer.