BW Hollage baut Tabellenführung aus

Timo Witte bringt BW Hollage in Führung. – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

In einer intensiv geführten Begegnung der Bezirksliga hat Tabellenführer BW Hollage seine Spitzenposition gefestigt. Gegen den SV Viktoria Gesmold gewann die Mannschaft mit 2:1 (1:1) und profitierte dabei maßgeblich von einem Doppelpack ihres Spielführers Timo Witte.

Die Gäste aus Gesmold gingen nach rund einer halben Stunde in Führung. Nach präziser Vorarbeit von Luis Thölking traf Nico Linnemann zum 0:1. Nur wenige Minuten später verpasste derselbe Spieler die große Chance, den Vorsprung auszubauen. Diese Nachlässigkeit sollte sich rächen: Kurz vor dem Pausenpfiff verwandelte Timo Witte einen Strafstoß nach einem Foul an Philip Eckhard sicher zum Ausgleich.

Unmittelbar nach Wiederbeginn kippte die Partie endgültig zugunsten der Gastgeber. Witte erzielte seinen zweiten Treffer und brachte Hollage mit 2:1 in Führung. In der Folge kontrollierte der Tabellenführer das Spielgeschehen weitgehend. Gesmold versuchte es vornehmlich mit langen Bällen auf Linnemann, konnte daraus jedoch kein Kapital schlagen.

Die Stimmen zum Spiel: Am Ende stand ein verdienter Erfolg für Blau Weiß Hollage, der die Tabellenführung weiter ausbaute. Viktoria Gesmolds Trainer André Rose zeigte sich nach der Partie dennoch nicht unzufrieden: „Ein Spiel ohne richtige Chancen. Umso mehr freue ich mich, dass wir uns und den Zuschauern beim Tor zum 1:0 einen wunderschön herausgespielten Treffer erzielen konnten. Insgesamt hat das Spiel keinen Sieger verdient. Trotzdem natürlich Glückwunsch an BW Hollage," sagte uns nach dem Spiel Trainer Andrè Rose (SV Viktoria Gesmold).

"Ein hart erkämpfter Sieg gegen einen starken Gegner. Wir haben heute sicher nicht unser bestes Spiel gemacht, machen die Tore aber zum richtigen Zeitpunkt", sagte Hollages Daniel Lutzer-Both