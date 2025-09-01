BW Gartz weiter in Torlaune – FC Strausberg bleibt ohne Gegentor

Der 2. Spieltag der Landesklasse Nord hatte es in sich: 31 Tore in acht Spielen, darunter ein wahres Offensivspektakel in Wandlitz, ein Hattrick von Tobias Lindner für Sachsenhausen II und ein starker Auftritt von Silvan Küter für den FC Strausberg. An der Spitze etabliert sich frühzeitig ein Quartett mit maximaler Ausbeute.

Mit einem klaren 5:2-Heimerfolg setzt sich TuS 1896 Sachsenhausen II im Spitzenfeld fest. Bereits in der 2. Minute brachte Tobias Lindner seine Farben in Führung und legte in der 26. Minute mit dem 2:0 nach. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Erik Beutke in der 57. Minute auf 3:0. Zwar konnte Robin Gruening in der 82. Minute verkürzen, doch ein Eigentor von Robert Schröder nur eine Minute später erstickte die Gramzower Hoffnungen. Lindner schnürte mit dem 5:1 in der 89. Minute seinen Dreierpack, ehe Gruening in der Nachspielzeit (90.+2) noch etwas Ergebniskosmetik betrieb. ---

Im Duell blieb es beim 0:0. Weder Birkenwerder noch Aufsteiger Lunow/Oderberg konnten in dem Spiel die Offensivakzente setzen, die für drei Punkte nötig gewesen wären. Beide Teams können immerhin den ersten Zähler verbuchen, müssen aber in den kommenden Wochen dringend an Durchschlagskraft gewinnen. ---

Nach dem Remis zum Auftakt feierte Joachimsthal seinen ersten Saisonsieg. Moritz Fedder sorgte in der 42. Minute für die Führung, die Paul Ludwig kurz nach der Pause (50.) auf 2:0 ausbaute. Zwar konnte Olivier-Bach Phan in der 73. Minute noch auf 2:1 verkürzen, doch in der Schlussphase ließen die Gastgeber nichts mehr anbrennen. Ahrensfelde II bleibt damit auch im zweiten Spiel ohne Punktgewinn. ---

Schönow zeigte nach der Auftaktniederlage gegen Oberkrämer die erhoffte Reaktion. Niklas Gebhardt traf bereits in der 5. Minute zum 1:0, doch Patrick Biwongo glich für Wriezen in der 17. Minute aus. Die Gastgeber blieben aber tonangebend: Michel Seckler (27.) und Hannes Krüger (34.) stellten auf 3:1. Zwar brachte Kilian Karpe die Gäste mit dem 3:2 in der 37. Minute wieder heran, doch Dennis Aerts setzte in der 79. Minute den Schlusspunkt. ---

Der FC Strausberg untermauerte mit einem weiteren starken Auftritt seine Ambitionen. Gegen Absteiger Templin war einmal mehr Silvan Küter der Mann des Tages: Mit Treffern in der 21., 84. und 86. Minute sorgte er fast im Alleingang für den 3:0-Erfolg. Templin konnte sich nur selten befreien. ---

Prenzlau verpasste den zweiten Sieg knapp. Willi Berg traf in der 51. Minute zur Führung für die Gäste aus Klosterfelde. Florian Redmann gelang in der 69. Minute der Ausgleich. Die SG Union spielte dabei ab der 45. Minute in Unterzahl, nachdem Jordan Fernandes mit Gelb-Rot vom Platz musste. ---

Torwahnsinn in Wandlitz: Gartz überrollte die Hausherren in der ersten Halbzeit regelrecht. Jean-Louis Gubbe (10.), Kimi Kohlheim (33.) und zweimal Rafal Gnap (43./Foulelfmeter und 45.+4) sorgten für eine 4:0-Führung. Nach der Pause startete Wandlitz zur Aufholjagd: Roman Schmidt traf in der 62. und 82. Minute, ehe Andreas Boddenberg in der 90. Minute noch auf 3:4 verkürzte. Gartz bleibt damit Tabellenführer. ---