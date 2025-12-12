BW Gartz unter Druck – FC Strausberg will starke Hinrunde vergolden

Die letzten beiden Nachholspiele vor der Winterpause in der Landesklasse Nord versprechen große Emotionen: Der Tabellenführer Strausberg jagt den nächsten Meilenstein, während Verfolger Gartz auswärts einem Gegner begegnet, der dringend punkten muss. Wriezen und Gramzow gehen trotz klarer Außenseiterrollen nicht ohne Hoffnung in ihre Aufgaben.

Wriezen steht am Ende eines harten Jahres – und das 1:4 gegen Wandlitz zuletzt hat die Sorgen nicht kleiner gemacht. Die Mannschaft kam früh unter Druck, als Roman Schmidt in der 25. Minute die Führung der Gäste einleitete. Manuel Thomas erhöhte in der 62. und 70. Minute, Roman Schmidt legte in der 81. Minute nach. Erst Sebastian Juhre gelang in der 85. Minute ein Treffer, der jedoch nur kosmetischer Natur blieb.

Nun wartet mit Gartz ein Gegner, der sich im Kampf um die Tabellenspitze keinen Ausrutscher erlauben sollte. Gartz reist als klarer Favorit nach Wriezen, doch der Tabellenfünfzehnte hat im eigenen Stadion immer wieder Phasen gezeigt, in denen er besonders emotional und mit großem Aufwand spielt. Ob das gegen einen Aufstiegskandidaten reicht, wird vor allem davon abhängen, ob Wriezen defensiv stabiler auftreten kann als zuletzt.

Strausberg ist in seiner eigenen Liga unterwegs. Das 6:0 in Ahrensfelde war ein Machtbeweis – und zugleich Ausdruck einer bemerkenswerten Eingespieltheit. Silvan Küter eröffnete in der 23. Minute, Roger Sobotta legte acht Minuten später nach. Nach der Pause trafen Max Röhr in der 51. Minute, erneut Roger Sobotta in der 67. Minute, Sven Müller in der 75. Minute und schließlich Denis Rolke in der 85. Minute.

Gramzow hingegen geht mit einer unbequemen Hypothek ins Spiel. Der VfB musste zuletzt zuschauen. Das Team hat also keinen Rhythmus, dafür aber die Chance, erholt und mit klarem Fokus beim Spitzenreiter anzutreten. Der Abstand zu Platz zwölf ist klein – jeder Punkt könnte ein wichtiger Baustein gegen das Abrutschen werden.

Doch der Gastgeber ist fraglos der Favorit. Strausberg wirkt gefestigt, spielfreudig und mit einer breiten Palette an Torschützen ausgestattet. Gramzow wird nur bestehen, wenn es gelingt, defensiv geschlossen und mutig zu agieren. Ein frühes Gegentor würde das Vorhaben allerdings erschweren.