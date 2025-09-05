 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
– Foto: K.W.

BW Gartz dreht Partie in Klosterfelde und feiert späten Auswärtssieg

Landesklasse Nord: Die Übersicht über die vorgezogenen Spiele

Verlinkte Inhalte

LK Nord Brandenburg
SC Templin
BW Wriezen
Strausberg
Birkenwerder

In einem vorgezogenen Spiel der Landesklasse Nord gab es heute ein umkämpftes Duell, das bis in die Schlussphase offen blieb. Am Ende jubelte der SV Blau-Weiß 90 Gartz über einen späten Auswärtssieg bei der Reserve der SG Union 1919 Klosterfelde.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Heute, 19:30 Uhr
SG Union 1919 Klosterfelde
SG Union 1919 KlosterfeldeKlosterfelde II
SV Blau-Weiß 90 Gartz
SV Blau-Weiß 90 GartzBW Gartz
1
2
Abpfiff

Vor 192 Zuschauern begann die Partie mit intensiven Zweikämpfen und Chancen auf beiden Seiten. Kurz vor der Pause setzte sich Oleksandr Katrych in der 41. Minute entscheidend durch und brachte Union Klosterfelde II in Führung. Nach dem Seitenwechsel drängten die Gäste stärker nach vorn und belohnten sich in der 67. Minute. Mateusz Krol glich zum 1:1 aus. In der 81. Minute kippte die Partie endgültig: Marian Mecklenburg verwandelte einen Strafstoß sicher und drehte das Spiel zugunsten der Gäste aus Gartz.

---

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SpG Lunow/Oderberg
SpG Lunow/OderbergSpG Lunow/Oderberg
FSV Schorfheide Joachimsthal
FSV Schorfheide JoachimsthalJoachimsthal
14:00

Lunow/Oderberg wartet nach zwei Spieltagen noch auf den ersten Treffer der Saison, zeigte aber beim 0:0 in Birkenwerder defensive Stabilität. Joachimsthal hingegen reist mit Rückenwind an: Nach dem 2:1 gegen Ahrensfelde hat das Team vier Punkte auf dem Konto und will sich im oberen Tabellendrittel festsetzen. Der Schlüssel für Lunow/Oderberg wird sein, im Angriff mutiger zu agieren, um die kompakten Gäste unter Druck zu setzen.

---

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SC Victoria 1914 Templin
SC Victoria 1914 TemplinSC Templin
Birkenwerder BC 1908
Birkenwerder BC 1908Birkenwerder
14:00live

Absteiger Templin steckt nach zwei Niederlagen im Tabellenkeller fest. Auch die 0:3-Niederlage in Strausberg zeigte, dass die Abstimmung noch fehlt. Birkenwerder hingegen punktete zuletzt in einem umkämpften 0:0 gegen Lunow/Oderberg und will nun auswärts nachlegen. Beide Teams stehen früh in der Saison unter Druck – ein Erfolg könnte die Richtung für die kommenden Wochen vorgeben.

---

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
1. SV Oberkrämer 11
1. SV Oberkrämer 11Oberkrämer
TuS 1896 Sachsenhausen
TuS 1896 SachsenhausenTuS 1896 II
15:00

Ein Spitzenspiel wartet in Oberkrämer: Beide Teams sind mit zwei Siegen gestartet und gehören zur Topgruppe der Liga. Oberkrämer drehte zuletzt die Partie gegen Oberhavel Velten und bewies Moral. Sachsenhausen II reist mit breiter Brust an, nach dem klaren 5:2 gegen Gramzow, bei dem Tobias Lindner mit drei Toren glänzte. Die Zuschauer dürfen sich auf ein Duell zweier selbstbewusster Mannschaften freuen, bei dem Kleinigkeiten den Unterschied machen könnten.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 05.9.2025, 22:07 Uhr
redAutor