BW Gartz dreht Partie in Klosterfelde und feiert späten Auswärtssieg

In einem vorgezogenen Spiel der Landesklasse Nord gab es heute ein umkämpftes Duell, das bis in die Schlussphase offen blieb. Am Ende jubelte der SV Blau-Weiß 90 Gartz über einen späten Auswärtssieg bei der Reserve der SG Union 1919 Klosterfelde.

Vor 192 Zuschauern begann die Partie mit intensiven Zweikämpfen und Chancen auf beiden Seiten. Kurz vor der Pause setzte sich Oleksandr Katrych in der 41. Minute entscheidend durch und brachte Union Klosterfelde II in Führung. Nach dem Seitenwechsel drängten die Gäste stärker nach vorn und belohnten sich in der 67. Minute. Mateusz Krol glich zum 1:1 aus. In der 81. Minute kippte die Partie endgültig: Marian Mecklenburg verwandelte einen Strafstoß sicher und drehte das Spiel zugunsten der Gäste aus Gartz. ---

Lunow/Oderberg wartet nach zwei Spieltagen noch auf den ersten Treffer der Saison, zeigte aber beim 0:0 in Birkenwerder defensive Stabilität. Joachimsthal hingegen reist mit Rückenwind an: Nach dem 2:1 gegen Ahrensfelde hat das Team vier Punkte auf dem Konto und will sich im oberen Tabellendrittel festsetzen. Der Schlüssel für Lunow/Oderberg wird sein, im Angriff mutiger zu agieren, um die kompakten Gäste unter Druck zu setzen. ---

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr SC Victoria 1914 Templin SC Templin Birkenwerder BC 1908 Birkenwerder 14:00 live PUSH

Absteiger Templin steckt nach zwei Niederlagen im Tabellenkeller fest. Auch die 0:3-Niederlage in Strausberg zeigte, dass die Abstimmung noch fehlt. Birkenwerder hingegen punktete zuletzt in einem umkämpften 0:0 gegen Lunow/Oderberg und will nun auswärts nachlegen. Beide Teams stehen früh in der Saison unter Druck – ein Erfolg könnte die Richtung für die kommenden Wochen vorgeben. ---