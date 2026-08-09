 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

BW Fuhlenbrock nach 18:1-Kantersieg im Pokal weiter, Nordler raus

Tore satt gab es in der ersten Runde des Kreispokal Oberhausen-Bottrop. Bau-Weiß Fuhlenbrock trifft allein 18 Mal.

von Marcel Eichholz · Gestern, 17:35 Uhr · 0 Leser
BW Fuhlenbrock steht nach einem Kantersieg in der zweiten Runde.
BW Fuhlenbrock steht nach einem Kantersieg in der zweiten Runde. – Foto: Cindy Jahn

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Kreispokal OB/BOT
Rhe. Bottrop
Arm. Kloster
Sterkr.-Nord
Sterk. 06/07

Zum Einstand hat Schacht 11 Bottrop für die erste Überraschung im Kreispokal Oberhausen-Bottrop gesorgt. Auch für den SC Buschhausen und die DJK Arminia Klosterhardt geht es direkt in die nächste Runde. Einen Kantersieg hat Blau-Weiß Fuhlenbrock gegen Oberhausen 78 eingefahren. Satte 18 Mal zappelte die Kugel im gegnerischen Netz. Zum Stadtteil-Derby kommt es zwischen den Sportfreunden Sterkrade und der Spvgg Sterkrade 06/07. Diese Partie findet jedoch erst am kommenden Donnerstag statt. Alle Begegnungen gibt es nachfolgend in der Übersicht.

>>> Zum Kreispokal Oberhausen-Bottrop

Das sind die Spiele der 1. Runde

Die Partien am Samstag, 8. August

Sa., 08.08.2026, 19:30 Uhr
Schacht 11 Bottrop
Schacht 11 BottropSchacht 11
TB Oberhausen 1889
TB Oberhausen 1889TB O'hausen
3
1
Abpfiff

Sa., 08.08.2026, 19:30 Uhr
Hibernia Alstaden
Hibernia AlstadenHibernia Al.
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh.
0
1
Abpfiff

Sa., 08.08.2026, 19:30 Uhr
FC Sterkrade 72
FC Sterkrade 72FC Sterk. 72
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
0
1
Abpfiff

Für eine echte Überraschung hat B-Ligist Schacht 11 gleich zum Auftakt gesorgt. Den klassenhöheren TB Oberhausen war das Team mit 3:1 aus dem Wettbewerb. Schon nach einer Viertelstunde führte das Bottroper Team nach Toren von Hussein Al-Hakim (12.) und David Konietzny (15.) mit 2:0. Zwar gelang den Gästen kurz vor der Pause durch Michael Samsin der Anschlusstreffer (45.), doch Konietzny schnürte Mitte der zweiten Halbzeit den Doppelpack, als er nach Vorlage von Jonis Youssef den 3:1-Endstand markierte (67.).

Die Verlängerung gerade noch abwenden konnte der SC Buschhausen. Bei Hibernia Alstaden erzielte Pascal Wickert erst drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit den einzigen Treffer des Tages. SCB-Kicker Dominik Varlemann sah in der Nachspielzeit noch die Rote Karte. Ebenfalls mit 1:0 siegte Landesligist DJK Arminia Klosterhardt beim FC Sterkrade 72. Erst in der Nachspielzeit traf Joel Loretan nach einem Eckball zum 1:0. Die FC-Defensive verlor ihn im eigenen Strafraum völlig aus den Augen, sodass er mit dem Kopf sicher einnicken konnte. Zuvor agierte der Favorit mehr als 20 Minuten in Unterzahl.

Diese Spiele gibt es am Sonntag, 9. August

Gestern, 15:00 Uhr
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim
DJK Adler Oberhausen
DJK Adler OberhausenAdler Oberh.
2
4

Gestern, 15:00 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
0
3
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
Sportfreunde 08/21 Bottrop
Sportfreunde 08/21 Bottrop08/21 Bottr.
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
0
17
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SG Oberhausen 92
SG Oberhausen 92SG Oberhaus.
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
2
8
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SSV Welheimer Mark 25
SSV Welheimer Mark 25SSV Welheim
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha.
0
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
FC Bosporus Oberhausen
FC Bosporus OberhausenFC Bosporus
SV Adler Osterfeld
SV Adler OsterfeldSV Adler Os.
2
8
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Concordia Oberhausen
SV Concordia OberhausenConc. Oberh.
SV Bottrop 1911
SV Bottrop 1911SV Bottrop
0
7
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
Oberhausen 78
Oberhausen 78Oberhausen78
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
1
18
Abpfiff

Besonders torreich wurde es am Sonntag. Blau-Weiß Fuhlenbrock fuhr bei Oberhausen 78 einen 18:1-Kantersieg ein. Bereits zur Pause hatten die Blau-Weißen neun Treffer erzielt, nach dem Seitenwechsel machten sie konsequent weiter. Niklas Balsliemke-Louven, Fabian Böhnke und Lennart Espenhahn trafen jeweils dreifach. Einen klaren Erfolg konnte auch der SV Adler Osterfeld für sich verbuchen. Vor enttäuschenden 20 Zuschauern siegten die Adler mit 8:2 beim FC Bosporus Oberhausen. Die Hausherren waren früh in Front gegangen, bis zur Pause hatte der SVA mit drei Treffern die Partie aber bereits gedreht, um nach dem Seitenwechsel rasch den Deckel drauf zu machen.

Ebenfalls mit 8:2 setzte sich die DJK Arminia Lirich bei der SG Oberhausen durch. Unter der Leitung des neuen Trainers Guido Contrino traf Tommy Groll schon nach drei Minuten zum 1:0. Nils Christian Beusing legte nach sechs Spielminuten den zweiten Treffer nach, bis zur Pause folgten vier weitere. Deutlich ruhiger ging es nach dem Seitenwechsel weiter. Die SGO traf doppelt, Lirich stellte in der Schlussphase auf den 8:2-Endstand. Im Duell der A-Ligisten besiegte Adler Oberhausen den FC Welheim mit 4:2, die Spvgg Sterkrade-Nord hatte beim 0:3 gegen Fortuna Bottrop das Nachsehen und der VfR Oberhausen siegte mit 2:0 beim SSV Welheimer Mark. Außerdem unterlag Concordia Oberhausen dem SV Bottrop deutlich mit 0:7

Sterkrade-Derby unter der Woche

Do., 13.08.2026, 20:00 Uhr
Sportfreunde 06 Sterkrade
Sportfreunde 06 SterkradeSF Sterkrade
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
20:00

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Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

1. Runde
Sa., 08.08.26 19:30 Uhr Schacht 11 Bottrop - TB Oberhausen 1889
Sa., 08.08.26 19:30 Uhr Hibernia Alstaden - SC Buschhausen 1912
Sa., 08.08.26 19:30 Uhr FC Sterkrade 72 - DJK Arminia Klosterhardt
So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Welheim - DJK Adler Oberhausen
So., 09.08.26 15:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - Fortuna Bottrop
So., 09.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde 08/21 Bottrop - Rhenania Bottrop
So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Oberhausen 92 - DJK Arminia Lirich 1920
So., 09.08.26 15:00 Uhr SSV Welheimer Mark 25 - VfR 08 Oberhausen
So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Bosporus Oberhausen - SV Adler Osterfeld
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Concordia Oberhausen - SV Bottrop 1911
So., 09.08.26 15:00 Uhr Oberhausen 78 - Blau-Weiß Fuhlenbrock
So., 09.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde 06 Sterkrade - SpVgg Sterkrade 06/07

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