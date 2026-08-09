BW Fuhlenbrock nach 18:1-Kantersieg im Pokal weiter, Nordler raus

BW Fuhlenbrock steht nach einem Kantersieg in der zweiten Runde. – Foto: Cindy Jahn

Zum Einstand hat Schacht 11 Bottrop für die erste Überraschung im Kreispokal Oberhausen-Bottrop gesorgt. Auch für den SC Buschhausen und die DJK Arminia Klosterhardt geht es direkt in die nächste Runde. Einen Kantersieg hat Blau-Weiß Fuhlenbrock gegen Oberhausen 78 eingefahren. Satte 18 Mal zappelte die Kugel im gegnerischen Netz. Zum Stadtteil-Derby kommt es zwischen den Sportfreunden Sterkrade und der Spvgg Sterkrade 06/07. Diese Partie findet jedoch erst am kommenden Donnerstag statt. Alle Begegnungen gibt es nachfolgend in der Übersicht.

Für eine echte Überraschung hat B-Ligist Schacht 11 gleich zum Auftakt gesorgt. Den klassenhöheren TB Oberhausen war das Team mit 3:1 aus dem Wettbewerb. Schon nach einer Viertelstunde führte das Bottroper Team nach Toren von Hussein Al-Hakim (12.) und David Konietzny (15.) mit 2:0. Zwar gelang den Gästen kurz vor der Pause durch Michael Samsin der Anschlusstreffer (45.), doch Konietzny schnürte Mitte der zweiten Halbzeit den Doppelpack, als er nach Vorlage von Jonis Youssef den 3:1-Endstand markierte (67.).

Die Verlängerung gerade noch abwenden konnte der SC Buschhausen. Bei Hibernia Alstaden erzielte Pascal Wickert erst drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit den einzigen Treffer des Tages. SCB-Kicker Dominik Varlemann sah in der Nachspielzeit noch die Rote Karte. Ebenfalls mit 1:0 siegte Landesligist DJK Arminia Klosterhardt beim FC Sterkrade 72. Erst in der Nachspielzeit traf Joel Loretan nach einem Eckball zum 1:0. Die FC-Defensive verlor ihn im eigenen Strafraum völlig aus den Augen, sodass er mit dem Kopf sicher einnicken konnte. Zuvor agierte der Favorit mehr als 20 Minuten in Unterzahl.

Diese Spiele gibt es am Sonntag, 9. August

Besonders torreich wurde es am Sonntag. Blau-Weiß Fuhlenbrock fuhr bei Oberhausen 78 einen 18:1-Kantersieg ein. Bereits zur Pause hatten die Blau-Weißen neun Treffer erzielt, nach dem Seitenwechsel machten sie konsequent weiter. Niklas Balsliemke-Louven, Fabian Böhnke und Lennart Espenhahn trafen jeweils dreifach. Einen klaren Erfolg konnte auch der SV Adler Osterfeld für sich verbuchen. Vor enttäuschenden 20 Zuschauern siegten die Adler mit 8:2 beim FC Bosporus Oberhausen. Die Hausherren waren früh in Front gegangen, bis zur Pause hatte der SVA mit drei Treffern die Partie aber bereits gedreht, um nach dem Seitenwechsel rasch den Deckel drauf zu machen. Ebenfalls mit 8:2 setzte sich die DJK Arminia Lirich bei der SG Oberhausen durch. Unter der Leitung des neuen Trainers Guido Contrino traf Tommy Groll schon nach drei Minuten zum 1:0. Nils Christian Beusing legte nach sechs Spielminuten den zweiten Treffer nach, bis zur Pause folgten vier weitere. Deutlich ruhiger ging es nach dem Seitenwechsel weiter. Die SGO traf doppelt, Lirich stellte in der Schlussphase auf den 8:2-Endstand. Im Duell der A-Ligisten besiegte Adler Oberhausen den FC Welheim mit 4:2, die Spvgg Sterkrade-Nord hatte beim 0:3 gegen Fortuna Bottrop das Nachsehen und der VfR Oberhausen siegte mit 2:0 beim SSV Welheimer Mark. Außerdem unterlag Concordia Oberhausen dem SV Bottrop deutlich mit 0:7 Sterkrade-Derby unter der Woche

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Die zeitgenauen Ansetzungen für den Kreispokal

1. Runde

Sa., 08.08.26 19:30 Uhr Schacht 11 Bottrop - TB Oberhausen 1889

Sa., 08.08.26 19:30 Uhr Hibernia Alstaden - SC Buschhausen 1912

Sa., 08.08.26 19:30 Uhr FC Sterkrade 72 - DJK Arminia Klosterhardt

So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Welheim - DJK Adler Oberhausen

So., 09.08.26 15:00 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - Fortuna Bottrop

So., 09.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde 08/21 Bottrop - Rhenania Bottrop

So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Oberhausen 92 - DJK Arminia Lirich 1920

So., 09.08.26 15:00 Uhr SSV Welheimer Mark 25 - VfR 08 Oberhausen

So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Bosporus Oberhausen - SV Adler Osterfeld

So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Concordia Oberhausen - SV Bottrop 1911

So., 09.08.26 15:00 Uhr Oberhausen 78 - Blau-Weiß Fuhlenbrock

So., 09.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde 06 Sterkrade - SpVgg Sterkrade 06/07

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