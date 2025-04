BW Friedrichshain II gut drauf

Bereits seit 17 Spielen (inkl. Testspiele) ist das Team um die Trainer*innen Franzi und Daniel ohne Niederlage. So eine Serie gab es bei den Friedrichshainern lang nicht mehr.

Am letzten Samstag gab es einen deutlichen 9:1 (4:0) Erfolg bei VFB Hermsdorf III. In der Tabelle bedeutet dies gerade den 3. Tabellenplatz für Blau Weiß. Bei einem Spiel weniger, und 7 Punkten Rückstand, ist Sparta Lichtenberg III auf Platz 1 aber noch ein gutes Stück weg.

Außenspieler Zippo gibt die Richtung für die letzten Spiele vor: "Wir müssen alle Spiele gewinnen, um am letzten Spieltag im direkten Duell mit Sparta noch eine Chance auf die Meisterschaft zu haben." Auf Tabellenplatz zwei stehen aktuell die Berlin Lions II, auch die Lions machen Woche für Woche ihre Hausaufgaben. Im direkten Duell, am vorletzten Spieltag, kann man aber aus eigener Kraft noch an ihnen vorbei ziehen. Es bleibt spannend.