BW Friedrichshain 2 - Zurück in der Kreisliga B

Was für ein Jahr! Nach nur einer Saison in der Kreisliga C hat das Team von BW Friedrichshain 2 unter den umsichtigen Augen unserer Trainer Franzi und Daniel das Kunststück vollbracht, wieder in die Kreisliga B aufzusteigen. Und das will schon etwas heißen! Es gab keine schaurigen Gesänge à la „I will survive“, sondern nur Jubel, Trubel und ein bisschen Fußballzauber.

Was für eine Saison für BW Friedrichshain 2 – Die Rückkehr in die Kreisliga B!

Die Abwehr war so stark, dass selbst ein Woltemade Schwierigkeiten gehabt hätte, durchzukommen – und das will was heißen. Unsere Verteidigung war nicht nur beste Abwehr der Liga, sondern auch die Meister der „Was zum Teufel war das denn“-Momente. Ich erinnere mich an ein Spiel, in dem ein gegnerischer Spieler einen Auftritt hinlegte, der selbst für Hollywood zu überzogen gewesen wäre. Aber keine Sorge, unsere Abwehr hat den Gegenspieler zur Verzweiflung gebracht, als wäre es deren täglicher Job.

Kommen wir zu unserem Sturm! Die zweitmeisten Tore aller Teams – ein wahrhaft beeindruckendes Ergebnis. „Klausi, unser Alpenmaradona“ – wenn dieser Junge auf dem Platz ist, ist das wie ein Feuerwerk an Farben und Emotionen! Er hat Tore geschossen, die selbst den modernen Fußballlehrer zum Staunen gebracht hätten. Man muss sich vorstellen, wie er den Ball führt – als würde er mit ihm tanzen – und dann zack, ins Netz! Wenn das kein Grund zum Feiern ist, dann weiß ich auch nicht!

Das Publikum und die Atmosphäre

Und dann gab es da noch die fantastischen Spiele – begleitet von einem grandiosen Publikum! 250 Zuschauer im letzten Heimspiel – das war der Hammer! Ich habe noch nie so viele Menschen gesehen, die gleichzeitig geschwitzt und geschrien haben, als ob ihre Lieblingsband auf der Bühne steht. Ein großes Dankeschön an all die treuen Fans, die uns über die gesamte Saison hinweg unterstützt haben. Ihr seid die wahren Champions in unseren Herzen!

Fair Play – der wahre Sieger

Platz 2 in der Fair Play Tabelle ist ein tolles Ergebnis! In einer Liga, wo manchmal das „Schau mal, das hab ich dir gegeben!“-Verhalten dominiert, haben wir gezeigt, dass der Respekt immer noch einen besonderen Platz in unserem Leben hat. Gerade in der heutigen Zeit sind solche kleinen Dinge von großer Bedeutung. Machen wir uns nichts vor: es gibt schon genug Stress im Leben, da brauchen wir auf dem Platz nicht noch die „Kopf-an-Kopf-Strategie“.

Teamgeist und legendäre Abende

Wir haben auch die genialsten Mannschaftsabende erlebt! Ob beim Kegeln, feiern in der Kneipe oder beim Tanzen, das Team hat zusammengehalten wie Pech und Schwefel. Diese Abende waren nicht nur dazu da, um Bier zu trinken und umso mehr Bier zu trinken – oh, die ehemaligen Sportler unter uns wissen, dass das keine Kunst ist! – sondern auch, um uns zusammenzuschweißen.