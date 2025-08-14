BW Dingden startet selbstbewusst in die Oberliga-Saison

Es ist eine Premiere: Zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte steht der SV Blau-Weiß Dingden vor einem Pflichtspiel in der Oberliga Niederrhein. Der Aufsteiger aus dem Kreis Rees-Bocholt bekommt es zu Beginn auswärts mit dem 1. FC Monheim zu tun. Das ist sicherlich keine leichte, aber auch keine unmöglich zu lösende Aufgabe für die Mannschaft von Cheftrainer Sebastian Amendt. Zuletzt gab es noch einen kleinen Boost in Sachen Selbstvertrauen.

Die Vorbereitung ist abgeschlossen, die Generalprobe geglückt. Blau-Weiß Dingden ist nach dem 3:1-Erfolg im Niederrheinpokal bei der DJK Twisteden bereit für den Saisonstart in der Oberliga. Das sieht auch Coach Amendt so, wenngleich er betont, "dass die ein oder andere Abstimmung noch besser werden muss". Zufrieden äußerte er sich nach dem Niederrheinpokal-Duell mit der Defensivleistung seiner Elf, die hinten nahezu nichts zugelassen hatte.

Doch der Pokalabend ist nun Geschichte, der Fokus liegt auf Monheim. "Das wird eine ganz andere Spielvorbereitung für uns werden", verrät er. Mit Monheim wartet ein etablierter Oberligist, mit einem kurzen Abstecher in Landesliga vor zwei Jahren, auf BWD. Dass Monheim noch nicht in Topform ist, war am Wochenende zu sehen. Die Mannen von Dennis Ruess mühten sich beim Bezirksligisten Fortuna Bottrop zu einem knappen 1:0-Sieg im Verbandspokal. Zu dem Zeitpunkt war das Pokalduell der Dingdener schon beinah 48 Stunden vorbei. "Für uns ist es ein kleiner Vorteil, dass wir jetzt noch ein, zwei Tage mehr Zeit haben und mit vollem Fokus in die Woche gehen können", merkte Amendt an.

Ausgeruht und mit besagten Fokus ging es für ihn und seine Mannschaft in die Woche, in der er an Feinheiten arbeiten wollte. "Es wird viel um Abläufe gehen, sowohl defensiv als auch offensiv. Auch das Thema Konterabsicherung wird noch einmal auf dem Trainingsplan stehen, damit uns so etwas wie gegen Twisteden nicht noch einmal passiert. Außerdem müssen wir noch an der letzten Konsequenz im vorderen Drittel arbeiten", skizzierte der 41-Jährige den Wochenplan der Dingdener.