BW Dingden neuer Tabellenführer: Budberg, Frintrop und Bottrop patzen

PSV Wesel – GSV Moers 1:4

PSV Wesel: Sebastian Kaiser, Timo Giese, Lennart Laader, Noah Habig, Lauritz Meis (56. Luis Jakob Blaswich), Florian Karwath (82. Paul Schnepel), Orkay Güclü, Necati Güclü (81. Denys Ovsiannikov), Felix Gehrmann (81. Clement Edache Itodo), Berkan Toptas (46. Stephan Sanders), Max Mahn - Trainer: Björn Assfelder

GSV Moers: Deniz Aktas, Osman Simsek, Shadi Ghrayeb (88. Luan Schreiber), Julian Lösbrock, Thorsten Kogel (82. Lewis Brempong), Ilias El Moumen (80. Tim Konrad), Pierre Nowitzki, Burak Bayram, Sergen Avni Dogan (68. Bajazit Ljesnjanin), Joel Preuß, Danny Rankl (84. Ava Kader) - Trainer: Dirk Warmann

Schiedsrichter: Timur Kaan Özcelik - Zuschauer: 131

Tore: 0:1 Danny Rankl (20.), 0:2 Joel Preuß (23.), 1:2 Necati Güclü (33.), 1:3 Joel Preuß (50.), 1:4 Osman Simsek (78.)

Gelb-Rot: Orkay Güclü (37./PSV Wesel/)

SV Scherpenberg – ESC Rellinghausen 4:6

SV Scherpenberg: Julian Geitz, Nico Frömmgen, Maximilian Abel, Stefan Kapuscinski, Joel Schoof, Konstantin Möllering, Marcel Kretschmer (43. Etinosa Igbionawmhia), Matthias Tietz, Marcio Jordan Blank, Samet Sadiklar (39. Jamie van Dornick), Darius Elliot Jones (59. El Houcine Bougjdi) - Trainer: Christian Mikolajczak

ESC Rellinghausen: Dennis Hornig, Niklas Piljic, Nico Beckmann, Leon Lieske, Bünyamin Sahin (77. Tobias Doil), Tom Holz (70. Simon Neuse), Linus Tom Butz (45. Yaw Osei Awuah), Malik Tchalawou (62. Aaron Oteng-Appiah), Luka Bosnjak, Edisher Ugrekhelidze, Berkan Eken (86. Bradley Asoh) - Trainer: Sascha Behnke

Schiedsrichter: Niklas Peuten (Tönisvorst) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Marcio Jordan Blank (10.), 2:0 Konstantin Möllering (15.), 3:0 Samet Sadiklar (19.), 3:1 Edisher Ugrekhelidze (41.), 4:2 Marcio Jordan Blank (45.), 3:2 Berkan Eken (45.+5), 4:3 Berkan Eken (52.), 4:4 Yaw Osei Awuah (67.), 4:5 Aaron Oteng-Appiah (78.), 4:6 Bradley Asoh (90.+2)

Rot: Julian Geitz (40./SV Scherpenberg/Foulspiel)

Sportfreunde 97/30 Lowick – FC Kray 2:0

Sportfreunde 97/30 Lowick: Christopher Hakvoort, Niels Nijman, Timo Sanders, Luca Bollmann, Henning Ternes (88. Niels Langenhoff), Rene Üffing, David Hulshorst (84. Fynn Bennemann), Leonard Langenbrink, Peter Mayr (69. Lary Terhart), Fynn Borremans (48. Jan Weibring), Marvin Müller (76. Tim Bröcking) - Trainer: Guido Wiesmann

FC Kray: Ahmed Kulalic, Semih Köse, Koffi Jason Togbedji, Ebeny Senior Nguimba (69. Kadir Vatanel), David Leinweber, Brown Osaro Amadin (76. Obiora Uzukwu), Noah Schulz, Marc Andre Gotzeina (55. Djibril Tamsir Camara), Edmond Kadrijaj, Abid Yanik (46. Juri Korte), Emmanuel Yeboah - Trainer: Marcel Poelman

Schiedsrichter: Richard Barkoczi (Duisburg) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 David Hulshorst (13.), 2:0 Tim Bröcking (87.)

Sportfreunde Hamborn 07 – SpVgg Steele 1:1

Sportfreunde Hamborn 07: Marian Ograjensek, Michel Roth, Joel Bayram, Kenson Götze, Nico Kuipers (66. Julian Keibel), Kevin-Dean Krystofiak, Gino Mastrolonardo (68. Metehan Türkoglu), Lennard Kaiser (66. Niklas Daunheimer) (78. Michael Tosh Lake), Danilo Settimio Curaba, Rashad Ouro-Akpo (85. Chrysanth Mallek), Jared Alexander Valdes - Trainer: Marcel Stenzel

SpVgg Steele: Max Gerd Nawrath, Marc Geißler, Dominic Hörstgen (61. Jan-Lukas Lippeck), Fabian Handke, Simon Meister (72. Karsten Meinusch), Deven Liebetrau, Alex Graham Royle, Leon Tüns (74. Fauzani Issa Issaka), Louis Smeilus (88. Aristote Tshiani), Jonas Lippeck, Timo Nickel - Trainer: Dirk Möllensiep

Schiedsrichter: Maik Heinen - Zuschauer: 140

Tore: 0:1 Timo Nickel (70.), 1:1 Julian Keibel (81.)

Rot: Joel Bayram (62./Sportfreunde Hamborn 07/)



FC Blau-Gelb Überruhr – 1. FC Lintfort 2:2

FC Blau-Gelb Überruhr: Mika Mrstik, Eljvir Ahmet, Mohamed Sealiti, Bright John Essien (92. Alper Islam), Takamasa Kaneko, Enes Cakir, Talha Evler (65. Yoshitaka Myojin), Leon Fritsch, Sohail Nadi, Ahmet Tugrul Tepebas (79. Enes Isiktas), Ibrahim Bayraktar - Trainer: Muhammet Isiktas

1. FC Lintfort: Stefan Hüpen, Rafael Vizuete Mora, Philipp Hasse (46. Matti Völkel), Jonas Haub, Bugra Arslanboga (74. Julian Klement), Marvin Ehis, Kevin Bodden (65. Carlos Candido Pin), Furkan Baydar, Amine Feldaoui (54. Marvin von Zabiensky), Florian Ortstadt (74. Boran Sezen), Baha Arslanboga - Trainer: Meik Bodden - Trainer: Gökhan Erol - Trainer: Marcin Baluch

Schiedsrichter: Simon Breuer - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Bright John Essien (55.), 2:0 Leon Fritsch (75.), 2:1 Baha Arslanboga (82.), 2:2 Marvin Ehis (88.)

____

Das sind die nächsten Spieltage

23. Spieltag

Fr., 14.03.25 19:00 Uhr SpVgg Steele - SV Blau-Weiß Dingden

Fr., 14.03.25 19:15 Uhr FC Kray - DJK Adler Union Frintrop

Sa., 15.03.25 17:00 Uhr GSV Moers - SV Scherpenberg

So., 16.03.25 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 16.03.25 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - SV Budberg

So., 16.03.25 15:00 Uhr VfB Speldorf - Sportfreunde Hamborn 07

So., 16.03.25 15:30 Uhr VfB Bottrop - PSV Wesel

So., 16.03.25 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - SG Essen-Schönebeck

So., 16.03.25 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - FC Blau-Gelb Überruhr



24. Spieltag

Fr., 21.03.25 19:00 Uhr SpVgg Steele - DJK Blau-Weiß Mintard

Fr., 21.03.25 19:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - GSV Moers

Sa., 22.03.25 16:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - VfB Speldorf

So., 23.03.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - 1. FC Lintfort

So., 23.03.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - ESC Rellinghausen

So., 23.03.25 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - FC Kray

So., 23.03.25 15:00 Uhr SV Budberg - FC Blau-Gelb Überruhr

So., 23.03.25 15:00 Uhr PSV Wesel - DJK Arminia Klosterhardt

So., 23.03.25 15:00 Uhr SV Scherpenberg - VfB Bottrop