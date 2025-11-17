BW Dingden II siegt spät und sichert sich wichtige Punkte

Am 14. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 4 feierte BW Dingden II einen wichtigen 3:2-Heimsieg gegen den TuS Xanten. Unterstützung erhielt die Zweitvertretung dabei auch aus dem Oberliga-Kader.

Xanten erwischte den besseren Start und ging früh durch David Epp in Führung. Dingden II arbeitete sich Stück für Stück in die Partie und belohnte sich in der 23. Minute, als Oberliga-Spieler David Hülshorst zum 1:1 traf. Kurz vor der Pause drehte Marek Heuser das Spiel per Kopfball zum 2:1.

Nach Wiederanpfiff blieb die Begegnung offen. Christopher Kimbakidila traf in der 68. Minute zum 2:2 und brachte Xanten zurück ins Spiel. Doch Dingden setzte in der Schlussphase den entscheidenden Stich: Jens van der Linde köpfte in der 88. Minute zum 3:2-Endstand ein.

Zufriedenheit und Frust

BWD-Trainer Dirk Juch zeigte sich zufrieden und sagte nach der Begegnung: „Der heutige Sieg tut der Mannschaft gerade für die Moral gut und gibt nochmal positive Energie für den Endspurt in diesem Jahr.“

Sein Gegenüber war hingegen deutlich bedient. TuS-Trainer Marcel Zalewski erklärte:„Ich bin fassungslos und beinahe sprachlos. Genau über die Kopfballstärke des Gegners bei Standards haben wir ausführlich gesprochen.“

SV Blau-Weiß Dingden II – TuS Xanten 3:2

SV Blau-Weiß Dingden II: Wanders, van der Linde, Hülzevoort, Cakar (54. Moschüring), Heuser, Nienhaus (61. Arnold), Görkes, Koopmann (71. Holtkamp), Hulshorst (94. Pols), Görkes, Klein Schmeink (67. Vehns)

TuS Xanten: Jansen, Vengels, Wojciechowski, Alic (82. Maas), Meyer, Binias, Braun, Boran (54. Jenowsky), Shao, Epp, Geroschus (72. Kimbakidila)

Tore: 0:1 Epp (7.), 1:1 Hulshorst (23.), 2:1 Heuser (41.), 2:2 Kimbakidila (68.), 3:2 van der Linde (88.)

So geht es weiter

15. Spieltag

So., 30.11.25 14:00 Uhr TuS Xanten - SV Haldern

So., 30.11.25 14:30 Uhr Viktoria Goch II - Sportfreunde Broekhuysen

So., 30.11.25 14:30 Uhr TSV Weeze - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 30.11.25 14:30 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV Blau-Weiß Dingden II

So., 30.11.25 14:30 Uhr Westfalia Anholt - Alemannia Pfalzdorf

So., 30.11.25 15:00 Uhr VfL Rhede - Hamminkelner SV

So., 30.11.25 15:00 Uhr TuS Stenern - Borussia Veen

So., 30.11.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - DJK Twisteden

So., 30.11.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - SV Rindern



16. Spieltag

Fr., 05.12.25 20:00 Uhr SV Rindern - VfL Rhede

So., 07.12.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Kevelaerer SV

So., 07.12.25 14:15 Uhr Viktoria Goch II - Hamminkelner SV

So., 07.12.25 14:15 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Westfalia Anholt

So., 07.12.25 14:15 Uhr Borussia Veen - TuS Xanten

So., 07.12.25 14:15 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - TSV Weeze

So., 07.12.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV 08/29 Friedrichsfeld

So., 07.12.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - TuS Stenern

So., 07.12.25 15:30 Uhr SV Haldern - SGE Bedburg-Hau

>>>Hier geht es zur Bezirksliga 4