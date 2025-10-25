BW Dingden feiert souveränen Derbysieg gegen SV Biemenhorst

Bereits in der 12. Minute brachte Mohamed Salman die Hausherren in Führung. Dingden kontrollierte das Spielgeschehen und ließ Biemenhorst kaum zur Entfaltung kommen. Die Gäste wirkten in den Zweikämpfen oft einen Schritt zu spät und fanden offensiv keine Durchschlagskraft.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Kapitän Kevin Juch (63.) auf 2:0. Nur kurz darauf musste Dingden einen Rückschlag hinnehmen: Torschütze Salman sah in der 65. Minute nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. Doch selbst in Unterzahl blieb die Elf von Trainer Sebastian Amendt gefährlicher.

Stimmen zum Spiel

Gäste Trainer Daniel Beine war nach Spielschluss enttäuscht: „Wir haben heute keinen zwingenden Zugriff in der Offensive bekommen und viele Zweikämpfe verloren. Deswegen wäre ein Derbysieg auch unverdient gewesen. Ich gratuliere Dingden, die heute einen starken Auftritt hingelegt haben. Einziges Manko: Ich war mit zwei, drei Schiedsrichterentscheidungen nicht zufrieden. Der Knackpunkt des Spiels war für mich die Notbremse von Deniz Tulgay, die nur mit Gelb geahndet wurde.“

Sein gegenüber hingegen hatte Grund zur Freude. Amendt äußerte sich nach dem Schluss sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Wir sind heute gut in die Partie gekommen und haben uns auf einen schweren Gegner eingestellt, der sicher auch ein gutes Spiel gemacht hat. Aber wir kamen besser mit den Platzverhältnissen klar und haben die Ruhe bewahrt. Der Führungstreffer hat uns gutgetan, und wir haben uns schöne Spielzüge herausgespielt – auch in Unterzahl. In der zweiten Halbzeit hat Biemenhorst mehr Druck gemacht, besonders durch Luca Schanzmann, aber wir haben unser Spiel konsequent durchgezogen. Zur Roten Karte von Salman kann ich wenig sagen, ich habe die Szene selbst nicht genau gesehen. Jetzt müssen wir abwarten, wie lange er gesperrt wird – das wird uns sicher wehtun.“