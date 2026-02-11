BW Dahlewitz: Trainerwechsel, Risiko-Fußball und Wunsch nach Kontrolle

– Foto: Rene Hofrichter

Der SV Blau-Weiß Dahlewitz steht mit 22 Punkten auf Rang sieben der Landesklasse Ost. Im FuPa-Teamcheck spricht Benjamin Lehmann , zuletzt Kapitän und nun Trainer, über Umbrüche, hohe Intensität, defensive Schwächen und den klaren Anspruch, wieder mehr Spielkontrolle zu entwickeln.

Rückblick auf zwei Umbrüche Sportlich fällt das Fazit kritisch aus. „Am Ende haben wir eine fast identische Hinrundenbilanz wie in der vergangenen Saison“, sagt Lehmann. Bereits damals hat es einen ersten Umbruch mit neuem Trainer und einer kompletten A-Jugend gegeben, die in die erste Mannschaft integriert werden sollte. Dieses Experiment habe jedoch nicht lange gehalten, die Trennung sei früh erfolgt, dennoch habe man am Ende noch 21 Punkte geholt.

Vom Kapitän an die Seitenlinie Vor der sportlichen Analyse macht Benjamin Lehmann deutlich, dass seine Situation besonders ist. In der Hinrunde war er selbst noch Spieler und Kapitän des SV Blau-Weiß Dahlewitz, ehe er die Mannschaft in der Winterpause als Trainer übernahm. Der Blick auf die Saison ist dadurch geprägt von Nähe, Verantwortung und einem tiefen Verständnis für die internen Abläufe.

Nach Saisonende folgte der nächste Umbruch. Mit dem Abgang entscheidender Führungsspieler, darunter der langjährige Kapitän und der Co-Kapitän, startete Dahlewitz mit Michael Juhnke als Trainer in die neue Spielzeit. „Leider haben wir es mit dem neu strukturierten Team im letzten halben Jahr nicht geschafft, uns fußballerisch so zu finden, wie wir es von uns erwarten“, erklärt Lehmann.

Trennung im Guten zur Winterpause

Die Zahlen unterstreichen die Unzufriedenheit. „Ein Punkteschnitt von unter 1,5 ist weit unter unseren eigenen Erwartungen“, sagt Lehmann. Die Konsequenz war die Trennung von Michael Juhnke zur Winterpause – ausdrücklich im Guten. Juhnke spielte sogar noch beim vereinsinternen Hallenturnier Ende Januar mit und steht weiterhin im Kontakt zur Mannschaft, auch wenn er in der Rückrunde beim MSV Zossen 07 weitermachen wird.

Offensive mit Druck und Intensität

Offensiv zeigt sich Dahlewitz leistungsfähig. Mit 38 erzielten Toren ist Lehmann „sehr zufrieden“ mit der Torausbeute. Es habe Spiele gegeben, „wo wir dem Gegner keine Zeit zum Atmen gelassen haben“. Gleichzeitig relativiert er: „Leider mussten wir in vielen Spielen aber auch viele Tore schießen, um überhaupt im Spiel zu bleiben.“

Besonders das hohe Pressing hebt Lehmann hervor. Dieses habe in der Hinrunde „sehr gut“ funktioniert und viele Gegner vor große Probleme gestellt.

Defensive als klare Baustelle

Anders fällt die Bewertung der Gegentore aus. 31 Gegentreffer sind aus Sicht des Trainers deutlich zu viel. „Mit der Anzahl an Gegentoren sind wir natürlich überhaupt nicht zufrieden“, sagt Lehmann. Das aggressive, hohe Spiel bringe viel Risiko mit sich, „was wir leider häufig nicht gut genug verteidigt bekommen haben“.

Spiele mit Kontrolle und Ausrufezeichen

Trotz der Schwankungen nennt Lehmann klare sportliche Lichtblicke. Die Heimspiele gegen SV Blau-Weiss Markendorf, FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen und FSV Admira 2016 bezeichnet er als Highlights. In allen drei Partien habe die Mannschaft „absolute Kontrolle“ gehabt und genau den Fußball gespielt, den sie spielen wolle.

Auch auswärts gab es einen besonderen Moment: das Spiel beim 1. FC Frankfurt II. Dieses sei „spielerisch das beste Spiel unserer Hinrunde“ gewesen.

Warum der Anschluss nach oben fehlt

Der Blick auf die Tabelle bleibt realistisch. „Von der Spitzengruppe sind wir verdienterweise weit entfernt“, stellt Lehmann fest. Die Gründe seien eindeutig: zu viele Fehler im eigenen Spiel, zu wenig Kontrolle. Gerade daran wolle man in der Rückrunde gezielt arbeiten.

Wintervorbereitung unter schwierigen Bedingungen

Die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte gestaltet sich schwierig. Wie bei vielen anderen Teams sind die Plätze weiterhin gesperrt, bislang konnte keine Einheit auf dem Platz stattfinden. Der Fokus lag daher auf der körperlichen Fitness.

Um die Stimmung hochzuhalten, setzte das Team auf alternative Inhalte wie gemeinsames Padelspielen. Zudem wurde die Zeit genutzt, um ausführliche Theorieeinheiten durchzuführen – etwas, wofür im normalen Trainingsalltag oft kaum Raum bleibt.

Testspiele fast komplett ausgefallen

Bislang mussten alle geplanten Testspiele abgesagt werden. Hoffnung besteht auf einen Test bei und gegen den Gemeindepartner BSC Preußen I in Blankenfelde (Samstag, 14 Uhr). Darüber hinaus sind zwei weitere Spiele angesetzt: am Donnerstag, 19. Februar, um 18.15 Uhr bei SG Großziethen sowie am Samstag, 21. Februar, um 14 Uhr bei SG Michendorf. Ziel ist es, sich vor dem Rückrundenstart noch einzuspielen.

Keine Kaderveränderungen

Personell bleibt es ruhig. „Keine Veränderungen“, sagt Lehmann – abgesehen von der Trainerposition. Der vorhandene Kader soll gemeinsam weiterentwickelt werden.

Ziele ohne Tabellenrechnen

Ein konkretes Tabellenziel gibt es nicht. „Natürlich wollen wir möglichst viele Spiele gewinnen“, betont Lehmann. Besonders präsent ist dabei der Wunsch nach Wiedergutmachung gegen die SG Schulzendorf 1931. Entscheidend sei jedoch etwas anderes: die Rückkehr zur spielerischen Kontrolle und zur Freude am Fußball. Lehmann ist überzeugt, dass die Ergebnisse dann automatisch folgen werden.

Der entscheidende Hebel für die Rückrunde

Zum Abschluss benennt der Trainer klar, woran gearbeitet werden muss. „Leichte Fehler abbauen und mit einer gemeinsamen Spielidee die Spiele bestreiten.“ In der Hinrunde habe man zu oft von individueller Qualität gelebt. In der Rückrunde soll daraus wieder ein geschlossenes, kontrolliertes Mannschaftsspiel entstehen.