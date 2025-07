BW Borssum dreht 0:3-Rückstand und stürmt ins Halbfinale

Was für ein denkwürdiger Fußballabend beim Ostfriesland-Cup! Der SV BW Borssum hat in seinem zweiten Gruppenspiel ein echtes Ausrufezeichen gesetzt – und das nach einer ersten Halbzeit, die alles andere als nach einem Fußballfest für die Gäste aussah. Mit 0:3 lagen die Borssumer zur Pause gegen den TuS Hinte zurück, ehe eine fulminante zweite Hälfte das Spiel komplett drehte. Am Ende stand ein spektakulärer 7:4-Auswärtssieg für Borssum – und der vorzeitige Einzug ins Halbfinale.