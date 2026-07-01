BW '91 legt zwischen den Pfosten nach

Maximilian Linde wechselt aus Großwechsungen nach Bad Frankenhausen. – Foto: © Jasmina Draftz

Der SV Blau-Weiß '91 Bad Frankenhausen kann einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison vermelden. Mit Maximilian Linde wechselt ein 26-jähriger Torhüter von der LSG Blau-Weiß Großwechsungen an das Stadion an der Wipper.

"Maxe" Linde entstammt der LSG Blau-Weiß Großwechsungen und absolvierte für seinen Heimatverein insgesamt 179 Pflichtspiele in der ersten und zweiten Mannschaft. Bereits im Alter von 19 Jahren sammelte er erste Erfahrungen in der Landesklasse und kam dort auf 19 Einsätze.

In Bad Frankenhausen soll der Schlussmann das Torhüterteam um Christopher Sünkel, Martin Wagner und Arthur Hoffmann verstärken und den Konkurrenzkampf weiter beleben.