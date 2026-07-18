BVTA Fürstenfeldbruck steigt nach nur einer Niederlage in die A-Klasse auf

Der Beistandsverein türkischer Arbeitnehmer ist nach zwei Jahren aus der B-Klasse aufgestiegen. Bis zum 23. Spieltag war die Mannschaft ungeschlagen.
Für den BVTA Fürstenfeldbruck geht es sportlich weiter nach oben. Die erste Herrenmannschaft des Beistandsvereins türkischer Arbeitnehmer ist nach zwei Jahren in der B-Klasse in die A-Klasse aufgestiegen. Für Präsident Bayram Sal und den Technischen Leiter Ahmet Ünal hängt dieser Erfolg eng mit einem neuen Kapitel der Vereinsgeschichte zusammen: der eigenen sportlichen Heimat an der Cerveteristraße.
Vor drei Jahren hatte der Verein nach mehr als 40 Jahren ein eigenes Gelände im Brucker Westen erhalten. Der TSV Fürstenfeldbruck West zog ins neue Sportzentrum West um, die Stadt übergab die Anlage an der Cerveteristraße 10 an die bis dahin heimatlosen Fußballer des BVTA. „Das hat uns einen positiven Schub gebracht“, sagt der 45-jährige Präsident Sal.
Mit dem eigenen Gelände konnte der Verein auch eine Jugendabteilung aufbauen. Inzwischen hat der BVTA neben zwei Herrenmannschaften eine C-, zwei D-, eine E- und eine F-Jugend im Spielbetrieb. Seit Kurzem gibt es zudem eine Mädchenmannschaft.
Auch Ünal sieht in der festen Anlaufstelle einen wichtigen Grund für den Aufschwung. „Natürlich kommen unsere Spieler hauptsächlich aus Bruck, aber viele auch aus dem Umkreis“, sagt der 31-Jährige, der selbst in Germering wohnt. Zum BVTA kam er über den damaligen Vorstand Duran Mizrak, der ihn auf einer Hochzeit ansprach. „Im Jahr 2024 hat das noch nicht geklappt, aber ein Jahr später“, erinnert sich Ünal. Damals brachte er rund 15 türkische Landsleute aus Germering mit. So konnte der Verein zur vergangenen Saison sogar zwei Herrenmannschaften melden.
Der Kader umfasst rund 35 Spieler, die gemeinsam unter Trainer Erdal Kilic trainieren. Darunter sind Akteure mit höherklassiger Erfahrung, aber auch Spieler, die erstmals die Fußballschuhe geschnürt haben. Das gemeinsame Training habe der Mannschaft geholfen, sagt Ünal. Viele Spieler hätten sich erst im Verein kennengelernt.
Kilic gelang es erstaunlich schnell, aus diesem Kader eine erfolgreiche Einheit zu formen. „Bis zum 23. Spieltag waren wir ungeschlagen“, sagt Ünal. Lange lieferte sich der BVTA einen Zweikampf mit der SpVgg Wildenroth II. Acht Wochen vor Saisonende übernahm die Mannschaft schließlich die Tabellenführung und gab sie nicht mehr ab.
In der A-Klasse muss sich der Aufsteiger nun neu finden. Mit Emmanuel und Collis Ojo haben zwei wichtige Offensivspieler den Verein verlassen. „Emmanuel hat 23 und Collis 13 Tore erzielt. Ohne diese beiden müssen wir unsere Taktik ändern“, sagt Ünal. Fünf Neuzugänge haben sich bislang angemeldet. Das Ziel ist dennoch klar: Der BVTA will die Klasse halten.
Dabei geht es dem Brucker Verein nicht nur um die rein sportlichen Ergebnisse. Aus früheren Jahren hafte dem BVTA noch immer ein schlechter Ruf an, sagt Ünal. Den wolle man weiter verbessern. „Wir wollen fairen und disziplinierten Fußball spielen.“ (Dieter Metzler)