Nach dem SV Hochlar (Staffel A2) kehrt der BVH Dorsten (Staffel A1) nach zehn Jahren in den überkreislichen Fußball zurück. Am Freitagabend gelang ein 3:1-Auswärtserfolg beim Mittelfeld-Team ETuS Haltern. Damit ist der Meistertitel fix, da der direkte Vergleich, der bei Punktgleichheit herangezogen würde, gegen Verfolger VfL Ramsdorf gewonnen wurde. Leon Schwandt (23), Ex-Torjäger des Landesligisten SV Dorsten-Hardt (Saison 2023/24, 19 Tore), bescherte den Auswärtserfolg mit einem Hattrick und wird sich mit aktuell 35 Toren aller Voraussicht nach die Torjägerkrone der A-Liga-Staffel aufsetzen.

Der BVH Dorsten kehrt nach zehn Jahren in die Bezirksliga zurück. Der Verein war bis 2015 eigentlich immer fester Bestandteil des überkreislichen Fußballs und gehörte in den 60er und 70er-Jahren sogar zu den Top-Adressen in Westfalen. Eine aktuell zehnjährige "Durststrecke" auf Kreisebene hatte es nie gegeben. Als die Bundesliga im Jahre 1963 gegründet wurde, spielte der BVH nur zwei Klassen tiefer in der Verbandsliga Westfalen.